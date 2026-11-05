Subsidios al transporte: Pablo Javkin reclamó “trato igualitario” para el interior

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó ante el Congreso por la concentración de los subsidios del transporte público de pasajeros en el AMBA y pidió un trato igualitario para las ciudades del interior. Además, ante los diputados de la comisión de Asuntos Municipales, pidió que la Nación deje de cobrar el IVA a los municipios sobre los servicios que antes prestaba la administración federal.

El alcalde explicó que desde que asumió Javier Milei se redujeron los subsidios al transporte público y que los municipios debieron solventar el equivalente a un 30 % del sistema con fondos propios.

“Hemos hecho esto desde enero del 2024, en el entendimiento que se debía una política de reducción de los subsidios nacionales en función de la estabilidad macroeconómica como objetivo. Lo que ha sucedido luego es que el cambio se ha dado estrictamente para el AMBA y al interior se nos ha puesto un tope en la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, que es lo único que cubría Nación”, puntualizó.

“Paralelamente, esta semana salió una resolución de la Secretaría de Transporte por la que se le aumenta el subsidio a la oferta sólo en el AMBA. Gran parte de esto está financiado por un impuesto a los combustibles que pagamos absolutamente todos los ciudadanos de la Argentina", agregó Javkin.

Así las cosas, planteó que “resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público. Y lo decimos porque ese costo o lo afrontan los municipios o lo afrontan los usuarios del servicio de transporte interior”,

“Además, Nación también nos cobra el IVA, que, por supuesto, los municipios no tenemos en quién descargar. O sea que además sobre la prestación de esos servicios que antes prestaba la Nación se nos carga con el costo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En Rosario, en el año 2017 vamos a destinar 155 mil millones de pesos estrictamente el pago de IVA a Nación, en muchos casos sobre el servicio que antes prestaba Nación. Entonces, no solo nos hacemos cargo del servicio sino que además pagamos el IVA”, anexó.

Hoy participé de la Comisión de Asuntos Municipales de @DiputadosAR. Junto a intendentes de todo el país, reclamamos por la igualdad en los subsidios de transporte. Un ciudadano del AMBA no puede valer cuatro veces más que uno del interior. https://t.co/2YU7EE1yau — Pablo Javkin (@pablojavkin) November 4, 2026

Finalmente, puso de relieve que “este no es un tema nuevo, pero nunca fue tan grave. Si a mí la Nación me deja de cobrar el IVA, me comprometo a trasladarlo peso por peso a la reducción del Derecho de Registro e Inspección (DREI). Y si nos dejaran de cobrar el IVA en los servicios que tuvimos que absorber de la Nación, al menos tendríamos un alivio para solventar los medicamentos que fueron sacados del plan Remediar”.