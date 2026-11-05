Gobernador aliado a la Rosada pidió eliminar las PASO y destacó el rumbo mileísta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que a su provincia le está yendo muy bien, en un marco de estabilidad “macroeconómica” nacional, pero puso de relieve que “lo importante de esa bonanza es que le llegue a todos” los ciudadanos.

Por otra parte, defendió el proyecto del Gobierno nacional de suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, al recordar que “hace tiempo dijimos que era importante eliminarlas o suspenderlas; creemos que los partidos políticos tienen que dirimir solos sus internas y no tiene por qué pagarlo todo el pueblo”.

Acto seguido, informó en declaraciones a TN que Neuquén irá antes de octubre a las urnas, pero aclaró que “nosotros siempre llevamos distintas a las nacionales las elecciones, no es que las desdoblamos”.

Consultado sobre su eventual apoyo a la postulación de Javier Milei para la reelección, expresó: “Queremos que la Argentina vaya para adelante y no vuelva para atrás. Falta mucho tiempo. Hoy por hoy apoyamos un proyecto provincial e invitamos a todos los que quieran sumarse”.

“Neuquén se impulsó porque teníamos el sistema de Oil and Gas. Vaca Muerta es simplemente una roca que está a 3.000 metros de profundidad. Tenemos suerte de tenerla, pero hay que trabajarla, no es la lámpara de Aladino. Hay varios actores importantes que ayuden a que esa roca pueda ser productiva”, agregó.

Asimismo, indicó que “para poder trabajar en Neuquén, sobre todo en el gas y el petróleo, hay que formarse, hay que ser especializado, con lo cual no se puede llegar a Neuquén de la noche a la mañana y decir quiero trabajo porque requiere mucha formación”.

“En estos dos años hemos disminuido la cantidad de hogares pobres, casi un 60 por ciento. La desocupación la hemos disminuido más del 50 % y eso se debe a tener una estrategia de desarrollo, donde siempre hay prioridad para los neuquinos”, detalló.

El plan libertario

Consultado sobre las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional, el mandatario fue contundente: “Nosotros vimos que había un modelo económico que el Presidente lo expuso durante la campaña y a partir de ahí comenzamos a trabajar en cuál era el horizonte que se venía”.

“Yo creo que él fue muy claro al exponer que era lo que pretendía, que era equilibrar la macro, en trabajar para no generar más déficit fiscal, terminar con la emisión. Todo eso lo prometió en campaña, no es que está haciendo algo que no prometió y así fue ampliamente elegido”, ponderó.

En tanto, aseveró que “durante muchos años tuvimos pisado el precio de nuestros recursos, le entregamos al país y al mundo nuestros recursos a la mitad del valor que tenían. Nuestro subsuelo, de alguna forma, ha sido saqueado. No hablo de épocas, hablo de lo que pasó cuando nos pagaban la mitad”.

“Cuando se trazaron las nuevas reglas del juego, nosotros rápidamente nos adecuamos a lo que venía y rápidamente el neuquino se adaptó. Ahora estamos en el armado del Neuquén post Vaca Muerta”, enfatizó durante la entrevista con el ciclo A dos voces.

En minutos, en vivo por @adosvocestn, conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. @todonoticias https://t.co/2xQGdWulYO — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 5, 2026

De todos modos, observó que “nosotros no somos del mismo proyecto del Presidente pero hemos podido sintonizar con que es lo que necesitaba la provincia. No somos mileistas, somos provincialistas. Si a Neuquén le va bien, al país le va bien”.

“Es la primera vez que sentimos que no tenemos el pie encima”, sentenció Figueroa a modo de resumen.