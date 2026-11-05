Horror en General Rodríguez: encontraron asesinada a una joven de 30 años y detuvieron a su pareja de 21

Un nuevo femicidio conmociona al partido bonaerense de General Rodríguez. Una joven de 30 años que era intensamente buscada desde el lunes fue encontrada sin vida durante un rastrillaje policial en terrenos cercanos a su domicilio. Por el crimen fue aprehendida su pareja, un muchacho de 21 años, quien inicialmente había quedado involucrado en la investigación por las lesiones que presentaba y las contradicciones detectadas en sus declaraciones.

La víctima, Estefanía Crystal Monzón, había desaparecido el 2 de noviembre. Según la denuncia presentada por su madre, ese día, alrededor de las 8, dejó a sus dos hijas menores en la Escuela N° 9, ubicada en la zona de Juana Azurduy y Rafael de Escalada, pero nunca regresó para retirarlas.

Desde entonces, su familia desconocía su paradero y su teléfono celular permanecía apagado. Ante la situación, se activó un protocolo de búsqueda que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a personas de su entorno.

Durante las primeras averiguaciones, efectivos de la DDI Moreno-General Rodríguez entrevistaron a la pareja de la joven. Se trataba de un joven de 21 años que, según los investigadores, incurrió en inconsistencias durante su declaración.

Además, los policías observaron que presentaba lesiones recientes en ambas manos. Consultado sobre el origen de esas heridas, el sospechoso aseguró que se había peleado en la vía pública durante el domingo anterior.

Sin embargo, esa versión comenzó a perder consistencia cuando los investigadores entrevistaron a un compañero de trabajo que había compartido con él una jornada laboral realizando repartos de carne. El testigo aseguró que ese día no había existido ninguna pelea.

A partir de esas contradicciones, la fiscalía solicitó el secuestro del camión utilizado durante el reparto para que fuera sometido a pericias por parte de Policía Científica.

Otro elemento que profundizó las sospechas surgió de las entrevistas realizadas durante la investigación. Distintos testimonios señalaron que la relación entre la víctima y el acusado era conflictiva y que, en algunas ocasiones, se tornaba violenta, con posibles episodios de violencia de género.

En ese contexto, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de la joven, con intervención de especialistas de Policía Científica.

Durante la diligencia, los peritos secuestraron una bolsa de basura que contenía distintos objetos y papeles con manchas de sangre. Según el informe policial, los rastros hemáticos no resultaban compatibles con las lesiones que presentaba el sospechoso.

Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión del hombre por el delito de lesiones doblemente agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Mientras avanzaban las pericias, los investigadores organizaron un operativo de búsqueda en terrenos lindantes a la vivienda de la joven.

El rastrillaje se concentró en la zona de las calles José Mármol y Rafael Obligado, donde finalmente los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que coincidía con las características físicas y la vestimenta de Estefanía.

La Policía Científica realizó las tareas correspondientes en el lugar, preservó la escena y secuestró distintos elementos de interés para la causa. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue policial para la realización de la autopsia.

Con la confirmación de que se trataba de la joven desaparecida, la fiscalía ordenó agravar la situación procesal de su pareja y notificarlo de su aprehensión por el delito de femicidio.

El acusado permanece alojado en dependencias de la DDI y deberá ser trasladado a sede judicial para comparecer ante la fiscalía interviniente.

La causa está a cargo de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez. La autopsia y los resultados de las pericias serán determinantes para establecer cómo fue asesinada la joven y reconstruir las circunstancias del crimen