Fuerte arenga de Karina Milei: “Vamos a lograr la reelección y la transformación de Argentina”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, encabezaron un encuentro con 100 profesionales de Neuquén y Salta en el marco de la Jornada de Gestión Pública y Legislativa, que tuvo como anfitriona a la senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez.

Durante su intervención, Milei, destacó el crecimiento de La Libertad Avanza y el trabajo territorial, al subrayar que “cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando”.

“Nosotros hacemos una parte, pero también necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio, de la gente que lleve las ideas al vecino, al amigo. Como yo siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”, sentenció la funcionaria.

Por su parte, Menem destacó especialmente el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien “le quedan dos meses para seguir pateando hormigueros antes de fin de año”.

“Hay una que les pega directamente, que fue lo del barril criollo, que sancionamos en la Ley Bases. Gracias a una de esas 18.000 desregulaciones, hoy la Argentina produce lo que produce y exporta lo que exporta”, sentenció.

Argentina va a ser el país más libre del mundo. VLLC!!! https://t.co/OjrPU1Srfh — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 3, 2026

A su turno, Márquez expresó que “estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”.

La jornada contó con la participación de los senadores nacionales Pablo Cervi, Emilia Orozco y Guzmán Coraita, y de los diputados nacionales Gastón Riesco, Silvana Giudici, Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle. La agenda incluyó como expositores a Federico Sturzenegger, ministerio de Desregulación y Transformación del Estado; Adrián Ravier, vocero presidencial; Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, entre otros.

Las actividades comenzaron con una exposición sobre técnica legislativa del secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza, Francisco Tomassino Zelaya, y la participación de la diputada nacional Silvana Giudici. A continuación, el vocero presidencial Adrián Ravier expuso sobre los logros de gestión del Gobierno nacional. Luego, la delegación realizó una visita guiada al Congreso de la Nación.

En el Ministerio de Salud, los participantes compartieron encuentros con el ministro Mario Lugones; el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian; el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano; el secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Roberto Moro; y el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores. Las exposiciones abordaron las políticas y acciones de sus respectivas áreas.

Por la tarde, una parte de la delegación visitó YPF, donde fue recibida por el director ejecutivo de Asuntos Públicos, Federico Mancuso, y el gerente de Asuntos Públicos Corporativos, Pablo Camusso. La agenda continuó en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación con la plenaria de Gestión Pública y Legislativa.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a la revisión del funcionamiento del Estado y al uso de los recursos públicos.

Una imagen vale más que mil palabras. Aquí mi imagen. Equipazo! Hay para rato! #Karina #Martín #Nadia @KarinaMileiOk @MenemMartin https://t.co/vmesKA5OSQ — Nadia Judith Márquez 🇦🇷 (@nadiajmarquez) November 5, 2026

El encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, coronó una jornada de formación e intercambio con autoridades nacionales. “Tenemos claro el rumbo y muchas ganas de seguir construyendo la Argentina que queremos”, remató Márquez.