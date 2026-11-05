Vicente López Ciudad del Cine: el primer festival del mundo programado por su público

Del 18 al 22 de noviembre, el Festival Vicente López Ciudad del Cine nace con una premisa que busca distinguirlo de los modelos tradicionales: hacer del público una parte activa de la programación. Además, nace la Mesa del Cine VL, integrada por nombres de la industria argentina, y el Premio Lumiton, que se entregará anualmente a partir de este año a un integrante de la comunidad audiovisual.

El festival propone reconocer a su público, que hace a salas como Cine Teatro York y el Centro Cultural Munro, como un protagonista capaz de elegir, presentar y compartir las películas que considera “importantes, fundamentales, hermosas y dignas de volver a ser vistas”. La experiencia y la audiencia acumulada durante todo el año en nuestras salas de cine se convierte así en el punto de partida de un encuentro cinematográfico construido desde la comunidad.

El proyecto encuentra su identidad en dos espacios centrales: el Cine Teatro York y el Centro Cultural Munro. Son salas con historias y formas de encuentro propias, que a lo largo del año sostienen una programación capaz de reunir distintas generaciones alrededor del cine argentino e internacional. El festival toma esa experiencia cotidiana y la transforma en el núcleo de un acontecimiento que celebra el vínculo entre las películas, los espacios culturales y quienes los habitan.

La programación se construirá a partir de las elecciones del público, el trabajo de la recién formada Mesa del Cine y la participación de la industria audiovisual. Las presentaciones de las películas, los encuentros y las distintas formas de participación permitirán que los espectadores no solo asistan a las funciones, sino que también compartan en público las razones por las que esas obras merecen volver a la pantalla grande. Es el primer festival de cine del mundo programado en su totalidad por su público.

La primera edición, del 18 al 22 de noviembre, reúne películas de distintas épocas, procedencias y universos. En Cine Teatro York, se verán títulos como Cleo de 5 a 7, Rosaura a las 10, La ciénaga, Los abrazos rotos, Underground y 2001: Odisea en el espacio, entre otros.

En el Centro Cultural Munro, películas como Volver al futuro, Mi vecino Totoro, Alien, el octavo pasajero y Terminator 2: El juicio final amplían ese encuentro hacia otros géneros y generaciones.

La programación completa propone así una convivencia entre clásicos, obras contemporáneas y películas que siguen despertando el deseo de ser vistas en una sala.

Mesa del Cine VL

Tendrá como primera misión entregar el Premio Lumiton. La Mesa reúne a referentes fundamentales del cine argentino en un espacio de diálogo, intercambio y construcción colectiva.

Integrada por Valeria Bertuccelli, Irene Blei, Gastón Duprat, Anahí Bernehi, Armando Bo, Mariano Cohn, Marilú Marini y Martín Iraola, propone articular distintas generaciones, disciplinas y experiencias de la industria audiovisual para pensar el presente y el futuro del cine nacional.

Su participación busca impulsar iniciativas, generar nuevas conversaciones y fortalecer el vínculo entre quienes hacen cine y quienes lo disfrutan, con una intervención central en el desarrollo del Festival Vicente López Ciudad del Cine y en la definición de los reconocimientos a los protagonistas de la industria.

Premio Lumiton

Nace con el propósito de reconocer anualmente el trabajo y las trayectorias de los profesionales de la industria audiovisual argentina, a través de una distinción otorgada por sus propios pares.

Impulsado por la Mesa del Cine, el reconocimiento busca poner en valor tanto a las figuras destacadas como al trabajo colectivo de los numerosos profesionales que hacen posible cada película. Vinculado con la historia cinematográfica de Vicente López y el legado de Lumiton, el premio aspira a construir una identidad propia y consolidarse como una referencia dentro del calendario audiovisual argentino, tendiendo un puente entre la memoria del cine nacional, sus protagonistas y las nuevas generaciones.

Proyecciones en el Cine York

JUEVES 19/11



18 hs

Cleo de 5 a 7, dirigida por Agnès Varda

Cleo, una joven cantante, espera impaciente los resultados de un examen médico. Tratando de ocupar su tiempo a la espera de los resultados, Cleo conoce a un joven soldado, a punto de partir para hacer el servicio militar en Argelia, al que confía su temor a la muerte.



20:30 hs

Los abrazos rotos, dirigida por Pedro Almodóvar

Harry Caine, un escritor ciego, intenta sanar las heridas abiertas hace 14 años, cuando aún era Mateo Blanco dirigiendo su última película. una historia de amor alocado, dominada por la fatalidad, los celos, el abuso de poder, la traición y el complejo de culpa.

VIERNES 20/11



18 hs

Rosaura a las 10, dirigida por Mario Soffici

De repente, un viejo y manso pintor comienza a recibir cartas de amor de Rosaura. Esto intriga a sus compañeros inquilinos de la pensión, por lo que se involucran en su relación hasta que un día aparece la misteriosa Rosaura.



20:30 hs

La ciénaga, dirigida por Lucrecia Martel

La Mandrágora es el nombre de la finca donde veranea Mecha, una cincuentona madre de cuatro hijos casada con un marido que se tiñe el pelo. Tali, prima de Mecha, también tiene cuatro hijos y un marido. Vive en La Ciénaga, una ciudad del noroeste argentino. Dos accidentes reunirán a estas dos familias en el campo. Allí tratarán de sobrevivir a un terrible verano.



SÁBADO 21/11



18 hs

Perdidos en Tokio, dirigida por Sofía Coppola

Un actor norteamericano en decadencia acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio, donde conoce a Charlotte, una joven casada con un fotógrafo que ha ido a Tokio a hacer un reportaje; Ambos comparten el vacío de sus vidas en una amistad que parece ser algo más.



20:30 hs

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, dirigida por Michel Gondry

Joel recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el creador del proceso para que borre también a Clementine de su memoria.



DOMINGO 22/11



16 hs

Laberinto, dirigida por Jim Henson

Película doblada al español

Sarah se queda encargada de cuidar a su medio hermano Toby. El pequeño no deja de llorar y Sarah en un arranque de enojo le pide al Rey Goblin, un personaje de su libro favorito, que se lleve a su hermano.



18 hs

Alien, el octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott

De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, ha detectado una misteriosa transmisión, de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano.



20:30 hs

2001: Odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick

Tras su descubrimiento en África hace varias generaciones, los misteriosos monolitos conducen a la humanidad a un impresionante viaje a Júpiter, con la ayuda del superordenador HAL 9000.

Proyecciones en el Centro Cultural Munro

JUEVES 19/11



18:30 hs

Volver al futuro, dirigida por Robert Zemeckis

Marty McFly, un estudiante de secundaria de 17 años, es enviado accidentalmente 30 años al pasado en un DeLorean que viaja en el tiempo inventado por su amigo cercano, el inconformista científico Doc Brown.



VIERNES 20/11



18:30 hs

Underground, dirigida por Emir Kusturica

En Belgrado, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, dos amigos —Blacky y Marko— se refugian bajo tierra. Lo que empieza como una forma de supervivencia se convierte en una gigantesca farsa: Marko convence a los refugiados del sótano de que la guerra no ha terminado, manteniéndolos allí durante décadas mientras él asciende en la nueva Yugoslavia comunista.





SÁBADO 21/11



18:30 hs

El padrino, dirigida por Francis Ford Coppola

El envejecido patriarca de una dinastía del crimen organizado en la ciudad de Nueva York de la posguerra transfiere el control de su imperio clandestino a su reacio hijo menor. Un sobrecogedor relato de la ascensión del clan de la familia Corleone y su caída en América.



DOMINGO 22/11



16:30 hs

Mi vecino Totoro, dirigida por Hayao Miyazaki

Película doblada al español

Una familia japonesa se traslada al campo, en los años 50. El padre es un profesor universitario que aviva la imaginación de sus hijas con fábulas e historias mágicas. Ellas, Satsuki y Mei, tropiezan con un espíritu del bosque con quien entablarán una bella amistad.

Terminator 2: El juicio final, dirigida por James Cameron

Diez años después de los acontecimientos de la película original, el androide T-800 es reprogramado y enviado al pasado para proteger al joven John Connor del T-1000, otro Terminator capaz de cambiar de forma que viaja desde el futuro para aniquilarlo. Junto a su madre Sarah, John luchará para impedir que la inteligencia artificial Skynet desencadene un apocalipsis nuclear.

