Detenido en Los Hornos por amenazar al Presidente: “Te voy a matar Milei, pelo de muñeco”

La Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos en las localidades bonaerenses de Los Hornos, en La Plata, y en Wilde, partido de Avellaneda, en el marco de investigaciones por amenazas contra el presidente Javier Milei y publicaciones en redes sociales con mensajes que promovían el derrocamiento del Gobierno nacional.

Las causas se iniciaron a partir de denuncias anónimas recibidas en la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional. Como resultado de las investigaciones, un hombre fue detenido en La Plata y otro, de 19 años, quedó identificado en una causa judicial en la zona de Avellaneda.

El primero de los procedimientos se desarrolló en Los Hornos, partido de La Plata. La investigación había comenzado en agosto, cuando una persona alertó sobre una publicación en TikTok que contenía amenazas explícitas contra el mandatario.

En el video denunciado se escuchaba una frase dirigida al Presidente: “Te voy a matar Milei, pelo de muñeco, hijo de puta, la puta que te parió”.

A partir de esa información, detectives del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) realizaron tareas de análisis y seguimiento de la actividad en redes sociales, hasta identificar al usuario de la cuenta y establecer su domicilio.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Allí, los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad y secuestraron distintas prendas de vestir que presentaban características similares a las utilizadas por el investigado en los videos publicados.

Entre los elementos incautados había una bufanda marrón y blanca, un buzo negro con rayas blancas y zapatillas blancas con rayas negras.

En esta investigación intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Servini, y el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

El segundo procedimiento se realizó en Wilde y tuvo como punto de partida otra denuncia recibida a través de la línea 134, a fines de octubre. En esa oportunidad, un vecino alertó sobre un usuario de TikTok que difundía publicaciones en las que, según la denuncia, se promovía el derrocamiento del Gobierno actual. También advirtió sobre videos en los que aparecían armas de fuego, específicamente fusiles.

Entre los contenidos aportados a los investigadores se observaban imágenes de un libro con dibujos y escritos, junto con expresiones como “Muerte o libertad” y “Rompiendo las barreras del algoritmo”.

Además, en una de las grabaciones se escuchaba una voz masculina que pronunciaba frases amenazantes y hacía referencias al terrorismo de Estado y a los desaparecidos durante la última dictadura militar, mediante alusiones a los denominados Falcon verdes.

A partir de esos elementos, personal de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal inició tareas de inteligencia y relevamiento que permitieron establecer la identidad y el domicilio del presunto autor de las publicaciones.

Con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Quilmes, a cargo de Silvia Cavallo, el Juzgado Federal de Garantías de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, ordenó el allanamiento de una propiedad ubicada sobre la avenida Crisólogo Larralde.

En el lugar, los efectivos identificaron a un joven argentino de 19 años, señalado como el posible autor de las publicaciones investigadas. Además, secuestraron un teléfono celular y una computadora portátil que habrían sido utilizados para realizar las publicaciones.

Los dos procedimientos fueron realizados por distintas dependencias de la Policía Federal en el marco de investigaciones por amenazas y posibles delitos contra el orden constitucional.