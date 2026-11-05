Un edificio centenario de La Plata abre sus puertas: se podrá recorrer la sede central de EDELAP

EDELAP se suma a Open House La Plata, el festival internacional de arquitectura y urbanismo que se realizará el 7 y 8 de noviembre y que permitirá conocer de manera libre y gratuita más de 50 edificios y espacios destacados de la ciudad. En este marco, la compañía abrirá las puertas del Edificio Eduardo Wilde, ubicado en calle 5 y Diagonal 80, el sábado 7 de noviembre de 10 a 14 y de 15 a 19 horas.

Construido en 1927 por la Compañía Argentina de Electricidad, el edificio fue diseñado por el arquitecto M. Bouckenooghe y se distingue por su estilo ecléctico, sus columnas, su cúpula central y la monumentalidad de sus espacios interiores. Actualmente es sede central de EDELAP y Grupo DESA y constituye una pieza estrechamente vinculada con el desarrollo urbano y energético de La Plata.

Su historia dialoga además con una característica fundacional de la capital bonaerense: La Plata nació como una ciudad planificada, moderna e innovadora y fue pionera en la incorporación del alumbrado eléctrico en Latinoamérica. Esa relación entre arquitectura, energía e identidad platense es uno de los ejes que podrán descubrir quienes recorran el edificio.

En 2024, EDELAP y Grupo DESA realizaron la restauración y puesta en valor de la planta baja del inmueble. El proyecto recuperó un espacio de memoria patrimonial e incorporó la exposición “La Plata, capital de la luz”, bajo la curaduría de Teresa Anchorena y Fabio Grementieri, junto con un mural realizado por el artista Pablo Tricarico, integrante del taller de Escenografía del Teatro Colón.

Durante la jornada, voluntarios de Open House acompañarán a los visitantes en los recorridos y compartirán la historia, características y curiosidades del edificio. La propuesta busca acercar a vecinos y visitantes a espacios que forman parte de la identidad urbana y que habitualmente no se encuentran abiertos al público.

Con esta participación, EDELAP abre un espacio de su historia a la comunidad y pone en valor un patrimonio que conecta el desarrollo de la electricidad con la evolución de La Plata, una ciudad que desde su nacimiento hizo de la innovación parte de su identidad.

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