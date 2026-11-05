Canciones de gala: Estelares regresa al primer coliseo bonaerense

Luego de su presentación en el Teatro Ópera La Plata, con localidades agotadas, Estelares anuncia un nuevo show en su ciudad. Nada más ni nada menos que la Sala Ginastera del Teatro Argentino recibirá nuevamente a la banda liderada por Manuel Moretti para desplegar toda su usina de canciones.

La cita es viernes 11 de diciembre, a las 21 horas, con entradas ya a la venta por sistema Livepass (cuatro y seis cuotas sin interés comprando con tarjetas Visa y MasterCard del Banco Provincia).

ESTELARES VUELVE A LA PLATA 📍🎸 La imponente Sala Ginastera recibe una vez más a #Estelares para reencontrarse con su público en casa! Nos vemos el 11.12 en el Teatro Argentino Conseguí tu entrada en https://t.co/FzqN1wzkEc | Con Banco Provincia tenés 6 cuotas sin interés!! https://t.co/fvkgwsOGIs — Estelares (@estelares) October 19, 2026

Formados en 1994 en La Plata, Estelares recorrió cientos de escenarios a lo largo y ancho del país. El grupo cuenta con más de treinta años de trayectoria y se ha consolidado como una de las bandas más representativas de la canción argentina.

Con discos emblemáticos como Sistema Nervioso Central y Una temporada en el amor, Estelares alcanzó reconocimiento masivo y fue nominado a los Premios MTV Latino (2007) y a los Premios Gardel (2010). En 2014 presentaron su primer DVD en vivo en el mítico Gran Rex y en 2016 lanzaron Las Antenas, que les valió el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo Pop (2017). En 2019 llegó Las Lunas, un álbum de diez canciones que indagó en el encuentro con los otros y con uno mismo.

En 2021, tras la pausa pandémica, editaron Un mar de soles rojos, un trabajo atravesado por las ansiedades y temores del aislamiento, mezclado por Martín Pomares y producido por Germán Wiedemer.

En 2025, luego de tres años, Estelares regresó con Los Lobos, su décimo trabajo de estudio, reafirmando su identidad musical y su vigencia dentro de la escena del rock argentino. El álbum obtuvo una nominación a los Premios Gardel 2026 en la categoría Mejor Álbum de Pop Rock, sumando un nuevo reconocimiento a la extensa trayectoria de la banda.

Estelares continúa consolidando su proyección internacional durante 2026. En septiembre, la banda emprendió una nueva gira europea, con presentaciones en Barcelona, Madrid, Londres y Berlín, reafirmando su vínculo con el público del viejo continente.

En octubre, la gira continuó por Latinoamérica, con presentaciones en Ciudad de México (Lunario del Auditorio Nacional), Metepec (Festival Quimera) y Monterrey, para luego visitar Bogotá, Colombia, y San José, Costa Rica. Un recorrido que confirma la vigencia de la banda y el crecimiento sostenido de su convocatoria internacional.

Tras completar esta intensa agenda, Estelares regresa a la Argentina para continuar su gira nacional, con presentaciones en Santa Fe, Rosario, Marcos Juárez, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y La Plata, entre otras ciudades. El recorrido incluirá escenarios como El Rescoldo, Cruz, el Festival Radio Pop, el Teatro Argentino de La Plata y La Trastienda, reafirmando el vínculo de la banda con el público de todo el país.