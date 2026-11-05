Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay en medio del colapso bancario

El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo este jueves, acorralado tras el cierre de Ueno Bank en plena noche, debido a una crisis de solvencia. Tal situación, dejó a los clientes sin posibilidad de acceder a su dinero y desató un escándalo de proporciones.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, expresó el saliente mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, recalcó: “Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.

Vale consignar que el Congreso, que estaba iniciando el trámite de un juicio político a Peña por el escándalo de Ueno Bank, deberá definir si acepta o rechaza la renuncia.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

“La historia se encargará de juzgar y poner en su justa consideración los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Pido disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, completó.

Resta indicar que el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir ​el cargo ‌en su reemplazo para completar el ​mandato hasta 2028.

Terremoto financiero

El agujero contable de Ueno Bank evaporó fondos públicos, dejó a miles de ciudadanos sin acceso a sus depósitos y empujó a Paraguay a su mayor crisis institucional en años.

Un repentino pantallazo en blanco sorprendió a los casi tres millones de clientes de Ueno Bank en la madrugada del martes 3 de noviembre. Hacia las 03:24, la aplicación de la entidad paraguaya —un actor clave del sistema que maneja millonarios fondos estatales y ha crecido a ritmo vertiginoso en sus tres años de vida— dejó de mostrar las cuentas de sus usuarios para exhibir un único mensaje: “No podemos mostrar el saldo”.

Simultáneamente, el Banco Central del Paraguay lanzaba un duro comunicado en sus redes sociales: la entidad quedaba intervenida y se abría su proceso de liquidación. El motivo de este “procedimiento de resolución” sobre Ueno Bank respondía a una alarma financiera mayor, tras haber detectado un desplome crítico en su índice de solvencia, situado por debajo del 50 por ciento.

El impacto fue inmediato y desencadenó un terremoto político sin precedentes para el Gobierno de Santiago Peña. Desde el martes, una multitud de usuarios indignados han tomado las inmediaciones de la sede central en Asunción y las 75 sucursales del país con la intención de salvar su dinero.

El panorama a las puertas de los locales —clausurados y custodiados por guardias— se ha transformado en un escenario de tensión y desesperación absoluta. La angustia a las puertas de las sucursales se traducía en emergencias cotidianas e insostenibles.

El fantasma del corralito

La entidad concentraba unos 850 millones de dólares (unos 758 millones de euros) en recursos públicos, incluidos los fondos del Instituto de Previsión Social que sustentan las jubilaciones y la cobertura sanitaria de los trabajadores.

Comunicado del Equipo Interventor del Banco Central del Paraguay a los funcionarios de ueno bank SA. Más información: https://t.co/F2NkZAoMft https://t.co/tAHCNs9Lja — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 5, 2026

El fantasma de un corralito al estilo argentino encendió de inmediato las alarmas entre la población. El país entero contuvo la respiración ante la rueda de prensa del Banco Central del Paraguay (BCP). La confirmación oficial fue categórica: “Procedimos al cierre de la entidad; ni la aplicación, ni las tarjetas, ni servicio alguno está activo desde hoy”, sentenció Liana Caballero, miembro del directorio.

De nada sirvió que las autoridades intentaran calmar los ánimos recordando que la ley contempla un fondo de garantía para devolver a cada cliente hasta 75 salarios mínimos (unos 228 millones de guaraníes o 37.700 dólares, unos 33.620 euros); el recelo y la desconfianza ya se habían apoderado por completo de la calle.

