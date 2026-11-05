Berisso reclama que Nación firme el aval para completar estratégica obra de saneamiento

El Concejo Deliberante de Berisso aprobó una resolución solicitando al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que firme el aval necesario para permitir el ingreso del financiamiento del Banco Mundial destinado a completar la obra de la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales de la región.

Se trata de una obra fundamental para Berisso, La Plata y Ensenada, que permitirá dar una solución estructural al tratamiento de los residuos cloacales de más de un millón de personas.

“Berisso es una de las más afectadas por esta problemática, ya que los desechos cloacales desembocan en nuestras costas”, expresaron desde la comuna comandada por Fabián Cagliardi.

El proyecto cuenta con la decisión política del gobernador Axel Kicillof y ya comenzó a ejecutarse una primera etapa con fondos provinciales. Sin embargo, para completar la obra, que incluye la instalación de un caño emisario en el Río de la Plata, se necesita acceder al financiamiento del Banco Mundial, que ya aprobó el proyecto.

“Para que esos recursos puedan ingresar a la Provincia, resta que el Ministerio de Economía de la Nación otorgue el aval correspondiente. Es decir, Nación no tiene que aportar fondos para esta etapa, sino simplemente firmar la autorización necesaria para que se concrete el financiamiento internacional”, explicaron los ediles oficialista.

El intendente Fabián Cagliardi viene reclamando esta obra desde 2019. Después de años de gestiones, se logró avanzar en un proyecto que representa una solución histórica para toda la región. Sin embargo, una vez más, las demoras del Gobierno nacional ponen en riesgo la posibilidad de concretar una infraestructura indispensable para el saneamiento ambiental y la salud de nuestros vecinos y vecinas.

La resolución fue aprobada con los votos de todos los concejales del peronismo, los tres representantes de la Unión Cívica Radical y un concejal de Unión, Renovación y Fe.

En contra votaron los concejales de La Libertad Avanza, Damián Mena, Laura Fernández, Darío Luna, Daniela Rivero y Melisa Aguilera, y el representante de Juntos por el Diálogo Federal, Maximiliano Fernández.

“Desde Berisso reclamamos una respuesta concreta. No se puede seguir postergando una obra que nuestra región necesita desde hace décadas y que hoy tiene una posibilidad concreta de financiamiento. El Gobierno nacional debe dejar de dilatar las decisiones y firmar el aval para que los recursos puedan llegar y la obra se complete”, cerró el bloque peronista.