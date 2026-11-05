“Crisis y recesión en Argentina”: Magario defendió el “austero” Presupuesto de la Provincia

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, participó junto al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, y el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, de la presentación de las leyes de Presupuesto, Impositiva y de Financiamiento, donde pidió llevar adelante un debate legislativo basado “en el bienestar de todos los bonaerenses”.

Ante legisladores provinciales, la titular de la Cámara alta pidió “llegar a tener un Presupuesto digno que acompaña la situación de crisis y recesión que está viviendo la Argentina y que tanto condiciona especialmente a la provincia de Buenos Aires”.

En este sentido, recordó que entre la pérdida de recursos tributarios y la deuda que la Nación acumula con la Provincia, las finanzas bonaerenses cayeron $31 billones en los últimos 35 meses.

A su vez, expuso que “hay tres actividades económicas que han caído abruptamente con especial impacto en la provincia de Buenos Aires: la construcción, la industria y el comercio”.

Y subrayó que en un contexto en el que la Provincia aporta el 39 por ciento de la producción agropecuaria, el 43 por ciento de la producción industrial y el 50 por ciento de la producción manufacturera del país, “la inversión viene cayendo desde hace cinco trimestres y con ello, el trabajo y la producción”.

Ante el escenario descrito, Magario destacó que el proyecto de ley presentado “es un Presupuesto donde hay mucha inversión dedicada a la salud, la educación, y el sostenimiento de obras públicas y viales que hoy están absolutamente patadas en el país”.

“Es muy importante seguir sosteniendo y fortaleciendo la asistencia alimentaria, en medicamentos y de programas destinados a mitigar la desinversión del Gobierno nacional”, acotó, para luego dar cuenta que se trata de “un Presupuesto austero, sin grandes proyecciones debido a que no hay recaudación que permita hacerlas, y una Ley Impositiva sin aumento de alícuotas”.

Sobre la ley de Financiamiento, recordó que “tiene como objetivo completar el segundo semestre del 2027 con un aporte de un Fondo de Seguridad dirigido a los municipios”.

“Creemos en los consensos, en los debates”, enfatizó la vicegobernadora, y pidió “llegar a tener un Presupuesto digno, que acompañe la situación de crisis y recesión que está viviendo la Argentina y que tanto condiciona especialmente a esta provincia”.



⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Previo a la presentación del paquete de leyes, el titular del Senado bonaerense participó de una reunión con el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera; el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López; el vicepresidente tercero de la Cámara Baja, Mariano Cascallares; la presidenta de la comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado, Valeria Arata; su par en Diputados, Juan Pablo de Jesús; y el vicepresidente del bloque Fuerza Patria de la Cámara Baja, Rubén Eslaiman.