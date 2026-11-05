Abril Alconada presenta “Algo en qué creer” en Casa Unclan

Abril Alconada y Antonella Restucci se preparan para compartir el escenario en Casa Unclan de La Plata. Las dos artistas se presentan en banda el jueves 12 de noviembre a las 20.30 en el local de calle 5 entre 63 y 64.

La platense presenta Algo en qué creer, su segundo disco, y Antonella llega desde Quilmes con Llorar, un álbum que hizo de punta a punta ella misma.

Así las cosas, Casa Unclan alberga entonces una noche de rock con dos artistas que tienen bastante en común: son cantautoras, guitarristas y productoras de sus propias canciones, y las dos vienen con disco nuevo bajo el brazo. Las entradas están a la venta por Passline.

Algo en qué creer, su segundo disco, llega después de Encandilante Divino (2023). Si aquel brillaba desde la suavidad, este se mete de lleno en la turbulencia: ocho canciones entre el rock, el indie y el synth pop, donde la ternura le deja lugar a algo más urgente y filoso.

El disco arma una especie de religión imaginaria, con versos que funcionan como oraciones y canciones como liturgia, y pone el cuerpo en el centro. Abril compuso, produjo y grabó el material, y se encargó de guitarras, voces y sintes. En la grabación la acompañaron Antu Fernández en bajo y Juan Vaena en batería.

Desde Quilmes, Antonella presenta Llorar, su nuevo álbum, con Lucecita Records como aliado. Lo compuso, produjo, grabó y mezcló ella misma en su estudio, y tocó guitarras, voces, sintes y casi todos los instrumentos.

La acompañaron Leonardo Restucci en batería y Ezequiel Salinas en bajo, y la masterización quedó en manos de Popy Corrales.

Son siete temas atravesados por el rock y la canción, escritas desde la mirada de una mujer del conurbano que entiende la música como una forma de conectar con otros. El lanzamiento coincide con otro cierre: Antonella termina la Tecnicatura en Producción Musical de la Universidad Nacional de Quilmes, y Llorar junta sus dos recorridos, “el de la artista y el de la productora”.

