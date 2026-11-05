jueves 05 de noviembre de 2026 - Edición Nº4611

Economía | 5 nov 2026

DESPIDOS

Tornquist: cerró una papelera y 160 trabajadores quedaron en la calle

La planta del grupo Interpack paralizó definitivamente sus operaciones tras seis décadas de historia. Culpó a la apertura de importaciones y al parate de la actividad.

Despidos masivos en Papelera del Sur.
TAGS: ECONOMíA, DESPIDOS, IMPORTACIONES, TORNQUIST, INTERPACK, PAPELERA

Un duro golpe económico y social sacude al interior bonaerense. La empresa Papelera del Sur, perteneciente al grupo Interpack, confirmó el cierre definitivo de su planta industrial en Tornquist, dejando en la calle a 160 trabajadores. La medida pone fin a más de 60 años de trayectoria productiva y genera una profunda conmoción en la comunidad del sudoeste provincial.

La decisión fue informada de manera intempestiva al personal y al sindicato de obreros papeleros. Si bien la firma continuará operando en otros establecimientos de la provincia de Buenos Aires, resolvió paralizar de forma irreversible la línea de cartulina reciclada que funcionaba en el distrito.

Apertura de importaciones y atraso tecnológico

En sus explicaciones formales, las autoridades del grupo empresarial atribuyeron el cese de operaciones a una falta crítica de rentabilidad. Según la compañía, resultaba inviable sostener la producción local frente a los costos y los volúmenes de la cartulina importada, combinado con las limitaciones tecnológicas de la maquinaria instalada en la fábrica.

El cierre no tomó del todo por sorpresa la dinámica operativa, pero sí la drástica determinación final. Durante 2025 y gran parte de 2026, la planta ya venía operando golpeada por la recesión:

  • Paradas técnicas y suspensiones: La fábrica trabajaba un promedio de 15 días al mes.

  • Recortes salariales: La plantilla, que llegó a rondar los 200 empleados, sufrió mermas en los ingresos de hasta un 30%.

  • Merma de producción: Caída pronunciada en las órdenes de pedido por el parate del consumo interno.

Indemnizaciones y fuerte impacto en la economía local

Desde el gremio conducido por Gustavo Lanaro indicaron que la empresa asumió el compromiso de abonar las indemnizaciones por despido y las liquidaciones finales antes de que concluya noviembre de 2026. Sin embargo, la pérdida de 160 puestos de trabajo directos representa una catástrofe social para una localidad de la escala de Tornquist,donde la papelera era uno de los motores económicos principales.

El cese productivo afecta en cadena a proveedores de insumos, talleres mecánicos, transportistas y al comercio minorista del pueblo, cuya facturación dependía en gran medida de los salarios de la fábrica.

Repudio municipal y duras críticas al Gobierno nacional

El Municipio de Tornquist emitió un comunicado oficial en el que expresó su "absoluto repudio" al cierre de la planta y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

Desde el gobierno comunal vincularon directamente el desenlace a la recesión económica y a las políticas de apertura de importaciones impulsadas por el Gobierno nacional, advirtiendo que la desregulación del mercado exterior destruye el entramado productivo nacional y desprotege a la industria bonaerense.

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