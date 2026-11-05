Tornquist: cerró una papelera y 160 trabajadores quedaron en la calle

Un duro golpe económico y social sacude al interior bonaerense. La empresa Papelera del Sur, perteneciente al grupo Interpack, confirmó el cierre definitivo de su planta industrial en Tornquist, dejando en la calle a 160 trabajadores. La medida pone fin a más de 60 años de trayectoria productiva y genera una profunda conmoción en la comunidad del sudoeste provincial.

La decisión fue informada de manera intempestiva al personal y al sindicato de obreros papeleros. Si bien la firma continuará operando en otros establecimientos de la provincia de Buenos Aires, resolvió paralizar de forma irreversible la línea de cartulina reciclada que funcionaba en el distrito.

#Crisis 📉💼 Alarma laboral: el empleo privado lleva 14 meses consecutivos en caída El mercado de trabajo volvió a mostrar señales preocupantes. El empleo asalariado privado registrado acumuló en agosto su decimocuarta caída mensual consecutiva y profundizó el deterioro que atraviesa desde mediados de 2025, de acuerdo con un informe del Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones. 📌 En agosto se perdieron 10.555 puestos de trabajo privados registrados respecto de julio. 📌 Desde junio de 2025, la caída acumulada alcanza los 134.463 empleos asalariados privados. 📌 La industria manufacturera aparece entre los sectores más afectados, con una pérdida de 63.167 puestos desde noviembre de 2023. 📌 La construcción también sufrió un fuerte retroceso: desde el comienzo de la gestión de Javier Milei se destruyeron 76.292 empleos registrados en el sector. 😔 El informe advierte que el deterioro no se limita a una actividad específica. La caída alcanza a sectores vinculados con la producción, el comercio y distintas ramas de servicios, en un escenario marcado por el menor nivel de actividad y las dificultades que atraviesan numerosas empresas. ⤵️ También puso el foco en la evolución desde noviembre de 2023: desde entonces, el empleo asalariado privado registrado perdió 236.845 puestos de trabajo. Los números vuelven a instalar la discusión sobre el impacto del programa económico en el mercado laboral y las posibilidades de recuperación del empleo formal. 👉 https://t.co/bpvHjYdMDV 💬 ¿Qué medidas deberían tomarse para revertir la caída sostenida del empleo privado registrado? #Empleo #Trabajo #Economia #Industria #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 31, 2026

Apertura de importaciones y atraso tecnológico

En sus explicaciones formales, las autoridades del grupo empresarial atribuyeron el cese de operaciones a una falta crítica de rentabilidad. Según la compañía, resultaba inviable sostener la producción local frente a los costos y los volúmenes de la cartulina importada, combinado con las limitaciones tecnológicas de la maquinaria instalada en la fábrica.

El cierre no tomó del todo por sorpresa la dinámica operativa, pero sí la drástica determinación final. Durante 2025 y gran parte de 2026, la planta ya venía operando golpeada por la recesión:

Paradas técnicas y suspensiones: La fábrica trabajaba un promedio de 15 días al mes.

Recortes salariales: La plantilla, que llegó a rondar los 200 empleados, sufrió mermas en los ingresos de hasta un 30%.

Merma de producción: Caída pronunciada en las órdenes de pedido por el parate del consumo interno.

Indemnizaciones y fuerte impacto en la economía local

Desde el gremio conducido por Gustavo Lanaro indicaron que la empresa asumió el compromiso de abonar las indemnizaciones por despido y las liquidaciones finales antes de que concluya noviembre de 2026. Sin embargo, la pérdida de 160 puestos de trabajo directos representa una catástrofe social para una localidad de la escala de Tornquist,donde la papelera era uno de los motores económicos principales.

El cese productivo afecta en cadena a proveedores de insumos, talleres mecánicos, transportistas y al comercio minorista del pueblo, cuya facturación dependía en gran medida de los salarios de la fábrica.

Repudio municipal y duras críticas al Gobierno nacional

El Municipio de Tornquist emitió un comunicado oficial en el que expresó su "absoluto repudio" al cierre de la planta y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

Desde el gobierno comunal vincularon directamente el desenlace a la recesión económica y a las políticas de apertura de importaciones impulsadas por el Gobierno nacional, advirtiendo que la desregulación del mercado exterior destruye el entramado productivo nacional y desprotege a la industria bonaerense.