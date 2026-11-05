jueves 05 de noviembre de 2026 - Edición Nº4611

Política | 5 nov 2026

ARMADO ELECTORAL

Tras dejar La Libertad Avanza, un ex River se suma al espacio de los Passaglia

El exfutbolista Oscar Ahumada abandonó La Libertad Avanza por diferencias con la conducción provincial. Manuel Passaglia oficializó su incorporación a Hechos para competir en Zárate.

Oscar Ahumada es el nuevo referente de Hechos en Zárate.
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El tablero político del norte bonaerense suma un movimiento de peso. El exfutbolista de River Plate y exdirigente libertario, Oscar Ahumada, se incorporó formalmente a Hechos, la fuerza política que conducen los hermanos Santiago y Manuel Passaglia. Con este desembarco, el exmediocampista ratifica su intención de competir por la intendencia de Zárate en 2027.

La presentación oficial se realizó mediante un video difundido en redes sociales grabado en una cancha de fútbol, donde el diputado provincial y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, le entregó una camiseta y lo convocó a "dar vuelta Zárate".

Ruptura con La Libertad Avanza y nuevo armado local

La llegada de Ahumada a la estructura de los Passaglia se concreta semanas después de su quiebre con La Libertad Avanza (LLA) en Zárate. El exfutbolista se había afiliado al espacio libertario en marzo, pero en septiembre se distanció del armado tras fuertes cruces con la conducción provincial que encabeza Sebastián Pareja y discrepancias en la labor del Concejo Deliberante local.

Pese al desplazamiento del esquema mileísta, Ahumada mantuvo intacto su proyecto municipal para su ciudad natal, el cual canalizará ahora desde la boleta de la agrupación vecinalista originada en San Nicolás.

La estrategia de expansión de los Passaglia en PBA

Para los hermanos Passaglia, la incorporación de la figura de Zárate constituye el primer paso firme de expansión territorial en la Segunda Sección Electoral. El objetivo del espacio es desembarcar con candidatos competitivos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Con este movimiento, Hechos busca consolidar una tercera vía bonaerense con gestión territorial propia, posicionándose como una oferta electoral desligada tanto del kirchnerismo como del esquema nacional de La Libertad Avanza.

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