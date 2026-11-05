Tras dejar La Libertad Avanza, un ex River se suma al espacio de los Passaglia

El tablero político del norte bonaerense suma un movimiento de peso. El exfutbolista de River Plate y exdirigente libertario, Oscar Ahumada, se incorporó formalmente a Hechos, la fuerza política que conducen los hermanos Santiago y Manuel Passaglia. Con este desembarco, el exmediocampista ratifica su intención de competir por la intendencia de Zárate en 2027.

La presentación oficial se realizó mediante un video difundido en redes sociales grabado en una cancha de fútbol, donde el diputado provincial y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, le entregó una camiseta y lo convocó a "dar vuelta Zárate".

Ruptura con La Libertad Avanza y nuevo armado local

La llegada de Ahumada a la estructura de los Passaglia se concreta semanas después de su quiebre con La Libertad Avanza (LLA) en Zárate. El exfutbolista se había afiliado al espacio libertario en marzo, pero en septiembre se distanció del armado tras fuertes cruces con la conducción provincial que encabeza Sebastián Pareja y discrepancias en la labor del Concejo Deliberante local.

Pese al desplazamiento del esquema mileísta, Ahumada mantuvo intacto su proyecto municipal para su ciudad natal, el cual canalizará ahora desde la boleta de la agrupación vecinalista originada en San Nicolás.

Bienvenido a @Hechos_ar, Oscar Ahumada. Crack total. Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina. Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien. Acá en Hechos vas a poder jugar con libertad en serio. Y nosotros te vamos a acompañar. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) November 5, 2026

La estrategia de expansión de los Passaglia en PBA

Para los hermanos Passaglia, la incorporación de la figura de Zárate constituye el primer paso firme de expansión territorial en la Segunda Sección Electoral. El objetivo del espacio es desembarcar con candidatos competitivos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Se lanzaron los hermanos Passaglia: “Nos vamos a parar bien enfrente de Milei y del kirchnerismo” Santiago y Manuel Passaglia lanzaron HECHOS, su nuevo espacio político, con un acto en Pergamino en el que buscaron marcar distancia tanto del Gobierno nacional como del kirchnerismo. Con críticas a Javier Milei y Axel Kicillof, plantearon la construcción de una alternativa bonaerense basada en la gestión. 📌 “Nos vamos a parar bien enfrente de Milei y del kirchnerismo”, afirmó Santiago Passaglia ante la militancia reunida en el Club Comunicaciones. 📌 El actual intendente de San Nicolás cuestionó al Presidente por sus formas y sostuvo que “insulta, agrede y maltrata”, además de criticar el rumbo económico nacional. 📌 Manuel Passaglia apuntó contra la gestión bonaerense y aseguró que HECHOS buscará llevar a toda la Provincia el modelo de administración desarrollado en San Nicolás. 📌 El lanzamiento reunió a dirigentes y referentes de distintos distritos bonaerenses con la intención de extender territorialmente el espacio rumbo a 2027. 🫵🏼✅ Los hermanos Passaglia buscan instalar una propuesta que dispute por fuera de la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo. Durante el acto reivindicaron la experiencia de gobierno en San Nicolás y pusieron el foco en seguridad, salud, obra pública y administración municipal. 👥 Con la mira puesta en la próxima elección provincial, HECHOS inicia ahora una etapa de expansión por distintos municipios. El desafío será transformar la estructura construida en el norte bonaerense en un armado con alcance provincial y consolidar una tercera alternativa electoral. 👉 https://t.co/rbdqZB4kzb 💬 ¿Hay espacio en la provincia de Buenos Aires para una alternativa electoral por fuera de La Libertad Avanza y el peronismo? #HermanosPassaglia #HECHOS #ProvinciaDeBuenosAires #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 29, 2026

Con este movimiento, Hechos busca consolidar una tercera vía bonaerense con gestión territorial propia, posicionándose como una oferta electoral desligada tanto del kirchnerismo como del esquema nacional de La Libertad Avanza.