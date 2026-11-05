El Senado aprobó la creación de la empresa estatal de medicamentos de Kicillof

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. La iniciativa, que busca abaratar los costos de los insumos sanitarios en la provincia, obtuvo media sanción en una votación dividida.

La propuesta formaliza la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en la cual el Estado provincial mantendrá el 99% del capital social.

Producción propia y autofinanciamiento

El nuevo laboratorio estatal tendrá como objetivo principal investigar, desarrollar, fabricar y distribuir medicamentos, vacunas e insumos médicos. Su función prioritaria será el abastecimiento del sistema de salud pública en los 135 municipios bonaerenses, buscando mitigar la presión presupuestaria frente a las subas de precios impuestas por los laboratorios privados.

En cuanto a su esquema económico, se estableció que la empresa se sustentará mediante la comercialización de sus propios productos, el desarrollo de patentes y eventuales asignaciones contempladas en el Presupuesto provincial.

🏛️Sesión Se aprobó el proyecto de ley que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Gira a @HCDiputadosBA — Senado BA (@Senado_BA) November 5, 2026

Fuerte rechazo opositor y freno al SIPBA

La aprobación en el recinto se logró con el impulso del bloque oficialista Fuerza Patria, mientras que la oposición votó en contra de forma abroquelada. Las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, Hechos - UCR Identidad, Unión y Libertad fundamentaron su negativa en reparos sobre el impacto fiscal y cuestionaron la expansión del aparato estatal.

Por otra parte, el avance legislativo del Ejecutivo provincial fue parcial. El proyecto para crear el Sistema Integrado de Salud Provicial (SIPBA) —que originalmente acompañaba la ley de medicamentos— no prosperó en la sesión y regresó a comisiones.

El freno al SIPBA responde a objeciones formuladas por diversos intendentes bonaerenses, quienes manifestaron dudas sobre el esquema de financiamiento de las paritarias médicas municipales que contemplaba la normativa.