Kicillof apuntó contra Milei: “Nadie puede decir que el mercado resuelve todo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en Florencio Varela el lanzamiento de la mesa "Hábitat y Territorio" perteneciente al Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Durante el acto, realizado en el Polideportivo Municipal La Patriada, el mandatario bonaerense lanzó duras críticas contra la política económica de Javier Milei y advirtió sobre el agravamiento de la crisis habitacional.

Acompañado por el intendente local, Andrés Watson, y los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque(Desarrollo de la Comunidad) y Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano), Kicillof enfatizó la necesidad de una presencia activa del Estado frente al repliegue de los fondos nacionales.

"Por responsabilidad de Javier Milei, estamos viviendo una crisis cada vez más grave: su política económica destruye la industria, el trabajo y el sueño de miles de argentinos que aspiran a acceder a la casa propia", afirmó el mandatario provincial.

Cuestionamientos al mercado y al déficit habitacional

En su discurso frente a la militancia y referentes territoriales de la Tercera Sección Electoral, Kicillof apuntó contra las premisas libertarias aplicadas a la infraestructura social:

Acceso a la vivienda: "Hoy hay familias que ni siquiera pueden pagar un alquiler y jóvenes que deben seguir viviendo con sus padres" .

El rol del Estado: "Después de todo lo que estamos atravesando, nadie más podrá decirnos que la mano invisible del mercado va a resolver los problemas de nuestro pueblo" .

Servicios básicos: Remarcó que cientos de miles de familias carecen de agua potable y cloacas, asegurando que "no se trata de lujos ni privilegios, sino de condiciones mínimas de vida y dignidad".

DERECHO AL FUTURO Y A LA VIVIENDA CON AXEL KICILLOF Con el gobernador lanzamos MDF Hábitat y Territorio en Florencio Varela, en el Polideportivo Municipal La Patriada. Un nuevo espacio para construir una agenda federal sobre el derecho a la vivienda, infraestructura y servicios. https://t.co/qDIv9xESWz — Andrés Watson (@Andreswatsonok) November 5, 2026

Mesas de trabajo y llamado a la construcción nacional

Durante la jornada en La Patriada se organizaron comisiones de debate enfocadas en planificación urbana, ordenamiento territorial, acceso al suelo, infraestructura de servicios y regularización dominial, con la presencia de la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, y el dirigente peronista local Julio Pereyra.

Por su parte, el intendente Andrés Watson celebró el encuentro y denunció "el abandono del gobierno de Milei" en las obras del distrito.

En el cierre del evento, Kicillof remarcó los límites del margen provincial frente al contexto macroeconómico: "Desde la Provincia nos oponemos al modelo de Milei y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero sabemos que no hay soluciones provinciales para problemas nacionales". Por ello, convocó a consolidar un proyecto "productivo, justo y profundamente federal".