Cosecha de 71 millones de toneladas de maíz: “Vamos a tener un fin de año muy bueno”

El director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño expresó que la oferta récord de granos y el escenario internacional favorecieron las exportaciones argentinas, aunque puso de relieve que el resultado no debería sorprender.

“Tenemos 71 millones de toneladas de maíz, es una campaña récord”, describió el exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, al tiempo que precisó que a eso se suma una cosecha de trigo de aproximadamente 28 millones de toneladas y una producción de soja estimada entre 50 y 51 millones.

“De movida, al tener una oferta muy buena, que necesariamente la tenés que exportar, lleva a encontrarte con más ingresos de divisas que una campaña donde tenés una oferta más chica”, condensó en declaraciones a Canal E.

Al comparar los períodos, Preciado Patiño destacó que este año no hubo medidas cambiarias excepcionales ni expectativas de devaluación que alteraran las decisiones comerciales: “No tenés dólar soja, no tenés elecciones, no es un año electoral, y no tenés tampoco una expectativa devaluatoria”.

Además de la mayor producción, el contexto geopolítico internacional contribuyó a mejorar las ventas externas argentinas, pues “Normalmente en octubre te compra Brasil y parás de contar. Y resulta que nuestro mejor cliente fue Indonesia, no fue Brasil”.

En el caso del maíz, el entrevistado estimó embarques por 3,8 millones de toneladas durante octubre y destacó las compras de Vietnam y Argelia. “Si el mercado, por estas situaciones de conflicto en el Mar Negro, porque le falló la cosecha a Europa, nos sigue demandando, realmente vamos a tener un fin de año muy bueno”, anticipó.

Sobre cómo actuar frente a los precios actuales, el consultor recomendó “así como tenés un asesoramiento en cuestiones técnicas, también tenés que tener un asesoramiento en cuestiones comerciales”.

