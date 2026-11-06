Piel de Lava despide “Petróleo” en Buenos Aires: las cuatro funciones finales

Tras un exitoso paso por España durante octubre de 2026 —con funciones en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, La Villarroel en Barcelona y el Teatre de Salt en Girona—, Petróleo, el mayor fenómeno teatral de los últimos años en la Argentina, regresa a Buenos Aires para despedir el año con funciones los días 17, 18, 24 y 25 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Metropolitan.

Escrita e interpretada por Piel de Lava (Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes) junto a la co-dirección de Laura Fernández, la obra ha cosechado una impresionante lista de reconocimientos: fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, distinguida con el XIII Premio Perfil “40 años de democracia”, galardonada con el Premio ACE a Mejor Autor/a Nacional (Piel de Lava) y Mejor Actriz Protagónica (Pilar Gamboa), entre muchos otros.

Sinopsis

Un yacimiento petrolero en la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un tráiler mientras, a pocos metros, extraen petróleo de un pozo casi exhausto. Arriba, el tiempo libre transcurre entre el polvo, los mitos oscuros de la zona y los desafíos físicos. Abajo, la piedra se fractura para extraer la última gota, lo poco que queda.

Petróleo es la quinta creación de Piel de Lava y la síntesis perfecta de una maquinaria de trabajo colectivo con más de dos décadas de trayectoria. En la obra, el cuarteto de actrices explora la posibilidad de habitar personajes masculinos para investigar la construcción y deconstrucción de estereotipos, donde el humor y la potencia actoral son los ejes fundamentales de la propuesta.

Las localidades están disponibles (desde $ 41.000) en Plateanet o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1343.