Benjamín Amadeo hizo volar al Gran Rex

La espera terminó y Benjamín Amadeo volvió a conquistar uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. El artista se presentó en el Teatro Gran Rex con un show muy especial, en el que compartió con su público las canciones de Prometieron Volar, su cuarto álbum de estudio, y los ya clásicos de su repertorio que nunca dejan de emocionar.

Con una puesta en escena especialmente pensada para acompañar el universo de su nuevo álbum, el teatro se transformó en un paisaje de ensueño, con nubes suspendidas y una enorme ventana de avión que invitaba a imaginar ese viaje tan presente en el espíritu del disco.

Una propuesta visual que supo acompañar las canciones y convirtió el escenario en una experiencia que parecía acercar, un poco más, la posibilidad de volar.

Desplegó un espectáculo que recorrió distintas etapas de su carrera y puso en el foco las canciones de su nuevo trabajo discográfico.

Uno de los picos más altos de la noche llegó con “Para siempre”. En medio de su indiscutido hit, una propuesta de matrimonio transformó el concierto en un momento inolvidable, coronado por la ovación de todos los asistentes conmovidos y tomados por sorpresa.

Inmediatamente después, el público guardaba una sorpresa. Durante los primeros acordes de “El mensaje”, se activó un emotivo fan action: de un segundo al otro, carteles con la frase “hoy nos unió tu mensaje” se elevaron al unísono, tiñendo el lugar de una complicidad absoluta entre Benja y sus seguidores

El show también estuvo marcado por encuentros entrañables. Primero fue el turno de Koino Yokan, momento en el que el escenario se transformó por completo para montar un fogón de fantasía. Bajo esa atmósfera íntima y cálida, en formato acústico sonaron “Toda la vida”, la canción que grabaron juntos, y “Lo que hoy quieras”.

Siguiendo con los invitados especiales, Alan Sutton se sumó para cantar “No me dediques más canciones”, uno de los puntos altos de Prometieron Volar y, además, la única colaboración de estudio del disco. El broche de oro de este bloque lo puso Max Carra, quien acompañó a Benja en “Cositas” y sumó al repertorio “Uwaie”, un tema de su propia autoría que coronó una sección inolvidable.

La presentación en el Gran Rex fue, sin dudas, una noche muy especial para Benjamín, que compartió con su público un momento único de esta nueva etapa musical. Una celebración de sus nuevas canciones, del camino recorrido y de todo lo que representa Prometieron Volar.

Ahora, Benja se prepara para darle un cierre a la primera mitad de la gira de Prometieron Volar, cuya tour ya pasó por Lima (Perú), Entre Ríos, Santa Fe, Montevideo (Uruguay) y Mendoza y continúa por Neuquén, Rosario y La Plata.

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