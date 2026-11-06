Balacera en La Plata destapó trama narco: 8 detenidos, 4 armas y más de 200 dosis de cocaína secuestradas

Un importante operativo policial en la localidad de Abasto, partido de La Plata, culminó este jueves con ocho personas aprehendidas, cuatro armas de fuego secuestradas y el decomiso de más de 200 dosis de cocaína listas para la venta. Los procedimientos se realizaron en el marco de dos investigaciones judiciales: una por tentativa de homicidio y otra por comercialización de estupefacientes, informaron desde la fuerza.

Los allanamientos fueron concretados por efectivos de la Comisaría Séptima de Abasto, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Plata, en distintos domicilios de la zona de calles 212 y 621 y 214, entre 520 y 521.

La investigación que desencadenó el despliegue policial se había iniciado el 1 de noviembre, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre herido de arma de fuego en inmediaciones de 214 y 518.

La víctima, un hombre paraguayo de 48 años, había recibido disparos que le provocaron heridas en uno de sus brazos y una pierna. A partir de ese episodio, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) comenzó a desarrollar tareas investigativas para identificar a los responsables.

El análisis de cámaras de seguridad de la zona permitió establecer que los presuntos autores del ataque serían un hombre de 29 años y su pareja, una mujer de la misma edad.

Sin embargo, las averiguaciones también permitieron detectar que la mujer y su hermano, de 27 años, ya estaban bajo investigación por presuntas actividades vinculadas al narcomenudeo.

Esa pesquisa había dado origen a una segunda causa judicial, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Con las pruebas reunidas, los investigadores solicitaron órdenes de registro y secuestro para distintos domicilios, que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas durante la jornada del jueves.

Como resultado, fueron aprehendidas ocho personas. Dos de ellas están señaladas como presuntas responsables del ataque armado, mientras que otras seis quedaron vinculadas a la investigación por comercialización de drogas.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cuatro revólveres de distintos calibres: uno calibre 22, otro calibre 32 y dos calibre 38. También incautaron cartuchos de diferentes calibres. La presencia de ese armamento constituye uno de los elementos centrales de la investigación, que busca establecer las circunstancias del ataque y las posibles conexiones entre las personas involucradas.

El despliegue también permitió descubrir elementos que, según los investigadores, estaban destinados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. En total se secuestraron 46,6 gramos de cocaína distribuidos en 216 dosis listas para la venta y otros 22,6 gramos contenidos en tres envoltorios de nylon, presuntamente destinados a su posterior fraccionamiento.

Además, la Policía incautó cuatro balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, doce teléfonos celulares y 50.000 pesos en efectivo. También fue secuestrada una motocicleta Honda Wave blanca que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada durante el episodio de tentativa de homicidio.

Dos fiscalías intervienen en las causas

Las actuaciones quedaron divididas entre dos investigaciones judiciales. La UFI N° 15 interviene en la causa por tentativa de homicidio, mientras que la UFI N° 18 tiene a su cargo el expediente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Ambas fiscalías avalaron los procedimientos y dispusieron que los aprehendidos sean trasladados a primera audiencia judicial.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos, establecer el origen de las armas y profundizar las pesquisas sobre la presunta actividad de narcomenudeo que funcionaba en distintos puntos de Abasto.