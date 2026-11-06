¿Dejaste la carne?: los errores frecuentes en la nueva alimentación

Adoptar una alimentación vegetariana puede aportar beneficios para la salud. Diversos estudios asocian este patrón alimentario con un mejor perfil de colesterol y control de la glucemia, un menor peso corporal y un menor riesgo de enfermedad isquémica del corazón. Sin embargo, simplemente eliminar la carne del plato no convierte automáticamente a una alimentación en saludable.

“Sin una planificación y orientación adecuadas por parte de un médico o nutricionista, algunas elecciones pueden derivar en un aporte insuficiente de proteínas, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes importantes para el organismo”, señala la nutricionista Clara Lucía Valderrama.

A continuación, los errores más comunes:

1. Eliminar la carne sin orientación profesional

La decisión de dejar de consumir carne puede generar carencias importantes en la alimentación, principalmente en relación con las proteínas y algunos micronutrientes. Por eso, la orientación de un nutricionista es importante para reorganizar la alimentación de acuerdo con el tipo de vegetarianismo, la edad, la rutina y las necesidades individuales.

“No se trata solamente de eliminar la carne, sino de entender qué nutrientes aportaba y en qué alimentos se pueden encontrar. Los porotos, las lentejas, las arvejas, los garbanzos, la soja y sus derivados son importantes fuentes de proteína vegetal. Quienes mantienen los huevos y los lácteos en su alimentación también cuentan con estas opciones”, explica la nutricionista.

2. Pensar que cualquier proteína vegetal es suficiente

Además de ser importante para quienes buscan desarrollar y mantener la masa muscular, la proteína participa en el mantenimiento de los tejidos, la producción de enzimas y hormonas y muchas otras funciones del organismo.

Las proteínas están formadas por aminoácidos, nueve de los cuales se consideran esenciales porque el cuerpo no puede producirlos y, por lo tanto, deben obtenerse a través de la alimentación. Los diferentes alimentos de origen vegetal presentan distintos perfiles de estos aminoácidos. Por eso, variar las fuentes de proteína a lo largo del día ayuda a garantizar un aporte adecuado.

“La combinación de arroz y porotos es perfecta para obtener los aminoácidos que el cuerpo necesita. Sin embargo, una persona vegetariana no debería limitarse a estos dos alimentos. Es importante que incorpore diferentes fuentes de proteína a lo largo del día. La soja, por ejemplo, se destaca entre los alimentos de origen vegetal porque aporta todos los aminoácidos esenciales en buenas proporciones”, explica la miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

3. Olvidarse de las vitaminas y los minerales

La proteína suele ser la primera preocupación de quienes dejan de consumir carne, pero no debería ser el único nutriente al que prestar atención. La vitamina B12, el hierro, el calcio, la vitamina D, el zinc, el yodo y el omega-3 también son importantes y pueden requerir una planificación más cuidadosa, dependiendo de los alimentos que se excluyan y del patrón alimentario adoptado.

La vitamina B12 merece especial atención, ya que se encuentra naturalmente en cantidades relevantes principalmente en alimentos de origen animal. En estos casos, los alimentos fortificados y/o la suplementación pueden ser necesarios.

“Es importante evaluar a cada persona de manera individual. Esto no significa que todas las personas vegetarianas vayan a presentar deficiencias de estos nutrientes. De ahí la importancia de contar con una evaluación profesional”, acota la profesional.

4. Pensar que todos los alimentos a base de plantas son saludables

Hamburguesas, nuggets, salchichas y otros productos elaborados a base de plantas pueden facilitar la rutina, pero el término plant-based no es sinónimo de un alimento nutricionalmente equilibrado.

Dependiendo de su composición, estos productos pueden contener cantidades elevadas de sodio y grasas saturadas, y bajos niveles de proteínas y fibra. Por eso, es importante comparar la información nutricional y la lista de ingredientes.

“Lo ideal es que la base de la alimentación siga estando compuesta principalmente por alimentos naturales y saludables, como frutas, verduras, porotos, lentejas, garbanzos, tofu y cereales integrales”, enumera Valderrama.

5. Caer en la monotonía alimentaria

Cuanto mayor sea la variedad de alimentos en la dieta, mayor tenderá a ser también la diversidad de fibras, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que se consumen, lo que contribuye a que la alimentación vegetariana sea nutricionalmente más completa.

“Una recomendación sencilla es observar los colores y los grupos de alimentos presentes en el plato. A lo largo de la semana, se pueden alternar diferentes tipos de porotos y otras legumbres, cereales, verduras, frutas, semillas y frutos secos”, completa la nutricionista.