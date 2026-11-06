Otro trimestre con alta siniestralidad vial en la provincia de Buenos Aires: 165 muertos

El Observatorio de Datos Estratégicos (ODE) presentó un nuevo análisis comparativo de la mortalidad vial en la provincia de Buenos Aires, basado en sus relevamientos de junio, julio y agosto de 2026. En ese trimestre se consignaron 165 víctimas fatales: 49 en junio (29,7 %), 63 en julio (38,2 %) y 53 en agosto (32,1 %). La media del período fue de 55 fallecimientos mensuales y aproximadamente 1,8 por día.

Entre junio y julio se registraron 14 muertes más, equivalentes a un incremento del 28,6 %. Entre julio y agosto se contabilizaron 10 menos, una reducción del 15,9 %. Sin embargo, agosto terminó con cuatro víctimas más que junio, lo que representa un aumento del 8,2 %. Julio fue el mes con mayor cantidad de fallecimientos.

Para Pedro Perrotta, presidente del Observatorio de Datos Estratégicos, la respuesta no puede limitarse a controles y sanciones. Debe incluir un trabajo sostenido en escuelas, medios de comunicación, instituciones y espacios comunitarios. “La seguridad vial necesita un profundo cambio cultural. No alcanza con controlar: tenemos que educar y sensibilizar desde edades tempranas. Las campañas deben ser permanentes, porque una conducta responsable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, puntualizó.

Rutas nacionales y provinciales: 103 víctimas en tres meses

En las rutas nacionales se registraron 57 muertes (34,5 % del trimestre): 15 en junio, 22 en julio y 20 en agosto. Las rutas provinciales acumularon 46 víctimas (27,9 %): 17 en junio, 17 en julio y 12 en agosto. En calles, avenidas y otras vías se contabilizaron 62 fallecimientos (37,6 %): 17 en junio, 24 en julio y 21 en agosto.

La suma de rutas nacionales y provinciales alcanzó así 103 víctimas fatales, el 62,4 % de los 165 casos relevados; las demás vías concentraron 62, el 37,6 %. Esta distribución destaca la importancia de analizar tanto los corredores interurbanos como la circulación en calles y avenidas.

Automovilistas y motociclistas concentran 143 fallecimientos

Según el vehículo en el que viajaba cada víctima o su condición de circulación, 87 personas fallecidas se desplazaban en automóvil (52,7 %): 25 en junio, 43 en julio y 19 en agosto. Los motociclistas sumaron 56 víctimas (33,9 %): 16, 14 y 26, respectivamente. Además, se registraron 17 peatones fallecidos (10,3 %), distribuidos en: 8 en junio, 4 en julio y 5 en agosto, y 5 ciclistas (3,0 %), con 2 en julio y 3 en agosto.

El automóvil fue el grupo predominante del trimestre, pero agosto mostró un cambio relevante: los motociclistas fallecidos (26) superaron a los ocupantes de automóviles (19). En conjunto, las víctimas que circulaban en automóviles y motocicletas fueron 143, equivalentes al 86,7 % del total.

La Plata encabeza los registros territoriales

La Plata acumuló 16 víctimas fatales durante los tres meses: 3 en junio, 10 en julio y 3 en agosto. General Pueyrredón registró 8 víctimas, y Luján 8.

53 víctimas fatales en 50 siniestros durante agosto de 2026

Distribución por municipios: Bahía Blanca, Campana, General Pueyrredón y La Plata registran 3 víctimas cada uno. Con 2 víctimas figuran Bragado, Cañuelas, Escobar, Ezeiza, Lincoln, Rojas y San Pedro. Los demás registros corresponden a una víctima por jurisdicción: Almirante Brown; Arrecifes; Avellaneda; Azul; Balcarce; Berazategui; Carmen de Areco; Chacabuco; Exaltación de la Cruz; Esteban Echeverría; Florencio Varela; Florentino Ameghino; Junín; Salto; La Matanza; Lobos; Luján; Mercedes; Moreno; Necochea; Pehuajó; Pilar; Quilmes; Saavedra; Salto; San Vicente; Tandil.

Tipo de vía: del total de 53 víctimas, 20 fallecieron en rutas nacionales, 12 en rutas provinciales y 21 en calles, avenidas, bulevares, accesos y otros trazados urbanos. En las rutas nacionales, las RN 188 y RN 9 registraron cuatro víctimas cada una; la RN 7, tres; las RN 205, RN 3 y RN 5, dos cada una; y las RN 226, RN 33 y colectora de RN 5, una cada una. En las provinciales, las RP 2, RP 51 y RP 6 contabilizaron dos víctimas cada una, mientras que las RP 1001, RP 191, RP 31, RP 58, RP 65 y RP 85 registraron una cada una.

Días de ocurrencia: los domingos concentraron la mayor cantidad de siniestros fatales, con 15 hechos, seguidos por los viernes (9), martes y sábados (7 cada uno), miércoles (6), lunes (4) y jueves (2). Los domingos representaron el 30% del total de siniestros registrados.

Usuarios viales fallecidos: los motociclistas constituyeron el grupo más afectado, con 26 víctimas fatales, seguidos por ocupantes de automóviles (19), peatones (5) y ciclistas (3). Las personas fallecidas en motocicletas representaron aproximadamente el 49% del total.

Edades y rangos etarios: la edad promedio de las víctimas fue de 38 años. Del total de fallecidos, 23 tenían entre 11 y 30 años, 22 entre 31 y 60 años y ocho tenían 61 años o más. Estos registros muestran que 45 de las 53 víctimas tenían entre 11 y 60 años.

Distribución por sexo/género consignado: Se registraron 40 víctimas masculinas y 13 femeninas, equivalentes aproximadamente al 75,5% y 24,5% del total, respectivamente.

El dato principal son las vidas perdidas

Los siniestros viales afectan también al sistema sanitario, a los ingresos de las familias y a la vida social. Las lesiones graves pueden requerir tratamientos prolongados y rehabilitación, mientras que cada fallecimiento deja consecuencias que ningún indicador alcanza a expresar por completo.

“La seguridad vial no es solamente una cuestión de tránsito: es una problemática educativa, económica y de salud pública. Cada muerte evitable nos obliga a mejorar la prevención y a asumir que cuidar la vida es una responsabilidad compartida”, manifestó Perrotta.

El ODE plantea que conocer dónde, cuándo y a quiénes afectan estos hechos debe servir para orientar campañas, fortalecer la formación vial y coordinar políticas de educación, salud, seguridad e infraestructura. La prevención requiere continuidad y compromiso colectivo: detrás de cada número hay una persona. Prevenir salva vidas.

