Policiales y Judiciales | 6 nov 2026
Demoledor
Otro trimestre con alta siniestralidad vial en la provincia de Buenos Aires: 165 muertos
Más de 100 de estas víctimas fatales se registraron en rutas. Así se desprende del relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos, conducido por Pedro Perrotta. La Plata es el distrito con mayor cantidad de fallecidos.
El Observatorio de Datos Estratégicos (ODE) presentó un nuevo análisis comparativo de la mortalidad vial en la provincia de Buenos Aires, basado en sus relevamientos de junio, julio y agosto de 2026. En ese trimestre se consignaron 165 víctimas fatales: 49 en junio (29,7 %), 63 en julio (38,2 %) y 53 en agosto (32,1 %). La media del período fue de 55 fallecimientos mensuales y aproximadamente 1,8 por día.
Entre junio y julio se registraron 14 muertes más, equivalentes a un incremento del 28,6 %. Entre julio y agosto se contabilizaron 10 menos, una reducción del 15,9 %. Sin embargo, agosto terminó con cuatro víctimas más que junio, lo que representa un aumento del 8,2 %. Julio fue el mes con mayor cantidad de fallecimientos.
Para Pedro Perrotta, presidente del Observatorio de Datos Estratégicos, la respuesta no puede limitarse a controles y sanciones. Debe incluir un trabajo sostenido en escuelas, medios de comunicación, instituciones y espacios comunitarios. “La seguridad vial necesita un profundo cambio cultural. No alcanza con controlar: tenemos que educar y sensibilizar desde edades tempranas. Las campañas deben ser permanentes, porque una conducta responsable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, puntualizó.
Rutas nacionales y provinciales: 103 víctimas en tres meses
En las rutas nacionales se registraron 57 muertes (34,5 % del trimestre): 15 en junio, 22 en julio y 20 en agosto. Las rutas provinciales acumularon 46 víctimas (27,9 %): 17 en junio, 17 en julio y 12 en agosto. En calles, avenidas y otras vías se contabilizaron 62 fallecimientos (37,6 %): 17 en junio, 24 en julio y 21 en agosto.
La suma de rutas nacionales y provinciales alcanzó así 103 víctimas fatales, el 62,4 % de los 165 casos relevados; las demás vías concentraron 62, el 37,6 %. Esta distribución destaca la importancia de analizar tanto los corredores interurbanos como la circulación en calles y avenidas.
Automovilistas y motociclistas concentran 143 fallecimientos
Según el vehículo en el que viajaba cada víctima o su condición de circulación, 87 personas fallecidas se desplazaban en automóvil (52,7 %): 25 en junio, 43 en julio y 19 en agosto. Los motociclistas sumaron 56 víctimas (33,9 %): 16, 14 y 26, respectivamente. Además, se registraron 17 peatones fallecidos (10,3 %), distribuidos en: 8 en junio, 4 en julio y 5 en agosto, y 5 ciclistas (3,0 %), con 2 en julio y 3 en agosto.
El automóvil fue el grupo predominante del trimestre, pero agosto mostró un cambio relevante: los motociclistas fallecidos (26) superaron a los ocupantes de automóviles (19). En conjunto, las víctimas que circulaban en automóviles y motocicletas fueron 143, equivalentes al 86,7 % del total.
La Plata encabeza los registros territoriales
La Plata acumuló 16 víctimas fatales durante los tres meses: 3 en junio, 10 en julio y 3 en agosto. General Pueyrredón registró 8 víctimas, y Luján 8.
53 víctimas fatales en 50 siniestros durante agosto de 2026
Distribución por municipios: Bahía Blanca, Campana, General Pueyrredón y La Plata registran 3 víctimas cada uno. Con 2 víctimas figuran Bragado, Cañuelas, Escobar, Ezeiza, Lincoln, Rojas y San Pedro. Los demás registros corresponden a una víctima por jurisdicción: Almirante Brown; Arrecifes; Avellaneda; Azul; Balcarce; Berazategui; Carmen de Areco; Chacabuco; Exaltación de la Cruz; Esteban Echeverría; Florencio Varela; Florentino Ameghino; Junín; Salto; La Matanza; Lobos; Luján; Mercedes; Moreno; Necochea; Pehuajó; Pilar; Quilmes; Saavedra; Salto; San Vicente; Tandil.
Tipo de vía: del total de 53 víctimas, 20 fallecieron en rutas nacionales, 12 en rutas provinciales y 21 en calles, avenidas, bulevares, accesos y otros trazados urbanos. En las rutas nacionales, las RN 188 y RN 9 registraron cuatro víctimas cada una; la RN 7, tres; las RN 205, RN 3 y RN 5, dos cada una; y las RN 226, RN 33 y colectora de RN 5, una cada una. En las provinciales, las RP 2, RP 51 y RP 6 contabilizaron dos víctimas cada una, mientras que las RP 1001, RP 191, RP 31, RP 58, RP 65 y RP 85 registraron una cada una.
Días de ocurrencia: los domingos concentraron la mayor cantidad de siniestros fatales, con 15 hechos, seguidos por los viernes (9), martes y sábados (7 cada uno), miércoles (6), lunes (4) y jueves (2). Los domingos representaron el 30% del total de siniestros registrados.
Usuarios viales fallecidos: los motociclistas constituyeron el grupo más afectado, con 26 víctimas fatales, seguidos por ocupantes de automóviles (19), peatones (5) y ciclistas (3). Las personas fallecidas en motocicletas representaron aproximadamente el 49% del total.
Edades y rangos etarios: la edad promedio de las víctimas fue de 38 años. Del total de fallecidos, 23 tenían entre 11 y 30 años, 22 entre 31 y 60 años y ocho tenían 61 años o más. Estos registros muestran que 45 de las 53 víctimas tenían entre 11 y 60 años.
Distribución por sexo/género consignado: Se registraron 40 víctimas masculinas y 13 femeninas, equivalentes aproximadamente al 75,5% y 24,5% del total, respectivamente.
El dato principal son las vidas perdidas
Los siniestros viales afectan también al sistema sanitario, a los ingresos de las familias y a la vida social. Las lesiones graves pueden requerir tratamientos prolongados y rehabilitación, mientras que cada fallecimiento deja consecuencias que ningún indicador alcanza a expresar por completo.
“La seguridad vial no es solamente una cuestión de tránsito: es una problemática educativa, económica y de salud pública. Cada muerte evitable nos obliga a mejorar la prevención y a asumir que cuidar la vida es una responsabilidad compartida”, manifestó Perrotta.
El ODE plantea que conocer dónde, cuándo y a quiénes afectan estos hechos debe servir para orientar campañas, fortalecer la formación vial y coordinar políticas de educación, salud, seguridad e infraestructura. La prevención requiere continuidad y compromiso colectivo: detrás de cada número hay una persona. Prevenir salva vidas.