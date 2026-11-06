Marina Wil presenta “Un concierto brillante” en el Margarita Xirgu

Luego de un año de intensa actividad y consagración artística, la cantante y compositora argentina Marina Wil anuncia su show más ambicioso del año: Un concierto brillante. La cita tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre a las 20:30 horas en el emblemático Teatro Margarita Xirgu, ubicado en Chacabuco 875, San Telmo y las entradas pueden adquirirse vía Passline.

Durante la noche, Marina recorrerá las canciones de su autoría, incluyendo sus más recientes lanzamientos, junto a aquellas piezas musicales que la han identificado a lo largo de su vida. Como broche de oro, el show contará con un momento especial de homenaje a Charly García, una de sus mayores influencias estéticas y musicales.

Este concierto marca una nueva etapa para la artista, quien recientemente estrenó su sencillo “Tu canción, mi canción”, un pop alegre con tintes de música disco coescrito junto a los notables Nicolás Landa y Marcelo Cuino Scornik, y producido por el prestigioso productor internacional Sinclavi.

Esta canción es el primer adelanto de su tercer álbum de estudio y reafirma su lugar como una de las voces más auténticas, potentes y emotivas de la escena actual. Con una trayectoria sólida y de gran proyección, Marina Wil llega al Margarita Xirgu para consolidar su comunión con el público en una noche que promete ser, verdaderamente, un concierto brillante.

Marina Wil es una cantante y compositora argentina reconocida por la potencia expresiva de su voz y la intensidad emocional de sus canciones. Su música combina la sensibilidad del pop con la mejor tradición del rock argentino, construyendo un universo artístico íntimo, poético y profundamente personal.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Fito Páez, Noel Schajris, Jorge Serrano y Lito Vitale. Su versión de Un osito de peluche de Taiwán, junto a Jorge Serrano, alcanzó millones de reproducciones en plataformas digitales y la acercó a públicos en toda Latinoamérica. Se ha presentado en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón, Teatro Gran Rex, Movistar Arena, La Ballena Azul y el Auditorio Nacional de México.