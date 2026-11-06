Se entregaron las primeras viviendas sociales desarrolladas por la UNLP

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis hicieron entrega de las viviendas sociales de madera elaboradas en la casa de altos estudios para ser destinadas a familias de bajos recursos.

También participó de la jornada el intendente de Ensenada, Mario Secco, el decano de Ciencias Agrarias y Forestales, Gabriel Keil y el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal de esa cartera, José Ballesteros.

Se trata de seis viviendas sociales de madera desarrolladas y construidas por el Centro de la Madera de la UNLP en un barrio ubicado en las inmediaciones de calle 128 y 17 de Punta Lara, partido de Ensenada.

Las casas fueron elaboradas con un método de construcción en seco, estilo canadiense, armadas en un taller, para luego ser ensambladas en obra y finalmente ser entregadas a las familias beneficiarias. Además de la construcción integral, también se incluyó la fundación, la conexión a los servicios, el traslado de las estructuras y el montaje.

Las viviendas tienen en promedio 3.66 x 14 metros. Hay modelos con dos y tres habitaciones; todas con baño y cocina comedor. Son de madera con placas de OSB fenólico, aislante térmico y acústico. El revestimiento exterior está compuesto por una placa cementicia mientras que el interior es de durlock. El techo de las viviendas es de chapa a dos aguas, con alero.

De esta forma, la Universidad platense articuló esfuerzos con la provincia para poner la capacidad productiva y el conocimiento al servicio de las políticas públicas vinculadas a la problemática habitacional que padecen los sectores más postergados de la región.

“Estamos entregando viviendas construidas íntegramente por el Centro de la Madera, una experiencia más de las tantas que venimos desarrollando para aportar soluciones concretas y eficaces frente a la necesidad habitacional que atraviesan tantas familias”, subrayó Tauber.

Asimismo, indicó que “esto es posible gracias a la articulación con otras instituciones, en este caso, con el ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires y con el acompañamiento de Mario Secco”.

“Estas viviendas tienen una enorme calidad y representan una muestra concreta de cómo, desde el conocimiento, las universidades debemos insistir en generar soluciones que contribuyan a reducir el déficit habitacional y dar respuesta a una de las necesidades más importantes de nuestra sociedad: el acceso a un techo digno”, anexó.

Acto seguido, destacó que “todos los días trabajamos por un modelo de Universidad con compromiso social, que no sólo reconoce las demandas de la comunidad, sino que se adelanta a las políticas públicas. Esto se traduce en hechos concretos como construir viviendas dignas para quienes no tienen techo o fabricar alimentos para los que pasan hambre”.

“Entre nuestros emprendimientos productivos con perfil social, tenemos el Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios en Madera, que tiene entre sus principales objetivos la construcción de viviendas como una herramienta para hacer frente al déficit habitacional”, explicó el presidente.

“Coincidimos con la Provincia, a través de la ministra Silvina Batakis, en que podíamos articular esfuerzos y poner la capacidad productiva y el conocimiento de la UNLP al servicio de las políticas públicas vinculadas a esta problemática. Tenemos una agenda común que va en la misma dirección de las necesidades que tiene nuestra sociedad, y que se ve plasmada en la construcción de este complejo de viviendas”, prosiguió.

Finalmente, puso de relieve que “sostenemos una mirada similar sobre la responsabilidad que tenemos sobre las necesidades de nuestra sociedad y vamos a sumar esfuerzos para dar soluciones al enorme déficit habitacional que hoy existe”.

A su turno, Batakis dijo que “estas acciones fortalecen y aportan al vínculo de la Universidad con la provincia y es nuestra responsabilidad contribuir al Estado con políticas públicas vinculadas al desarrollo”.

“Trabajar para resolver la problemática del hábitat es precisamente un punto en el que hallamos muchas coincidencias con la actual gestión de la Universidad”, cerró la funcionaria.

