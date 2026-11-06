CABA: una familia necesita más de $2,7 millones por mes para ser clase media

La barrera económica para mantener el nivel de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a encarecerse. Durante octubre, una familia tipo —integrada por dos adultos de 35 años y dos hijos de 9 y 6 años, propietarios de su vivienda— necesitó ingresos mensuales de al menos $2.740.206,46 para ser considerada de clase media, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Según la metodología del organismo porteño, la franja socioeconómica media abarca a los hogares con entradas que van desde $2.740.206,46 hasta $8.768.660,67. Por encima de ese límite superior, las familias quedan posicionadas dentro de los sectores acomodados.

📊 En octubre, la línea de pobreza para una familia de 4 miembros y propietaria de la vivienda creció 2,2% respecto de septiembre de 2026. Para el mismo tipo de hogar, la Canasta alimentaria ascendió a los $1.050.735. ➡️Informe: https://t.co/j1EVMhQsK4 #IDECBA #LíneasDePobreza https://t.co/i3bDKSfe9g — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) November 6, 2026

Las escalas de ingresos: indigencia, pobreza y sector frágil

El esquema de estratificación social porteño toma como referencia la Canasta Total (CT) del hogar de prueba, que en octubre alcanzó los $2.192.165,16. El piso para acceder a la clase media se fija en 1,25 veces dicho valor, mientras que el techo equivale a 4 canastas completas.

Las escalas de consumo del mes quedaron delimitadas en los siguientes escalones:

Indigencia: La Canasta Básica Alimentaria (CBA) ascendió a $1.050.735 , marcando el ingreso indispensable para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos.

Línea de Pobreza: El umbral para no ser considerado pobre se ubicó en $1.724.966,15 , registrando un aumento del 2,2% en relación con septiembre.

No Pobres Vulnerables: Agrupa a los hogares que percibieron entre $1.724.966,16 y $2.192.165,16 .

Sector Medio Frágil: Comprende ingresos de $2.192.165,17 a $2.740.206,45. En esta franja se sitúan los grupos familiares que cubren la Canasta Total pero no llegan a la barrera formal del sector medio.

El comportamiento de los precios en el territorio porteño

La actualización de las canastas respondió al avance del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA), que en octubre mostró un incremento mensual del 1,9%.

Con este indicador, la inflación acumulada en la capital del país durante los primeros diez meses del año llegó al 26,1%,en tanto que la variación interanual alcanzó el 32,5%.