Milei en la Sociedad Rural: “La creación de riqueza es de los empresarios”

En el marco de la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el presidente Javier Milei encabezó un acto en el predio ferial de Palermo donde volvió a respaldar al sector privado y ratificó el rumbo macroeconómico del Gobierno nacional. Acompañado por el titular de la entidad, Nicolás Pino, y miembros del Cabinet nacional, el mandatario sostuvo que la función pública debe limitarse a fijar reglas de juego claras.

"La centralidad en la creación de riqueza es de los empresarios, no del Estado. El Estado debe fijar las reglas; no debe estorbar", enfatizó Milei ante los dirigentes agropecuarios, al tiempo que cuestionó la histórica presión tributaria ejercida por la política sobre la producción.

Rechazo a la devaluación y defensa del equilibrio fiscal

"Un país productivo se construye con dos protagonistas que se necesitan mutuamente: el empresario y el trabajador. No vamos a bajar los brazos en esta pelea por hacer grande a la Argentina nuevamente". Palabras del Presidente Javier Milei en la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 6, 2026

Durante su alocución, el Presidente analizó el contexto económico actual y atribuyó la suba de costos globales a las restricciones en la oferta de crudo generadas en el estrecho de Ormuz. Frente a este escenario, descartó de forma categórica las presiones para aplicar medidas de estímulo monetario o modificaciones en el tipo de cambio.

Política monetaria: "No cuenten conmigo. No hay sustituto para la buena política económica" , aseveró al rechazar propuestas para flexibilizar la emisión o devaluar en busca de competitividad artificial.

Cepo y brecha: El mandatario ponderó la desaceleración inflacionaria, la eliminación de la brecha cambiaria y el fin del cepo concretado en abril del año pasado.

Baja impositiva: Destacó la reducción de retenciones y la quita de tributos por un equivalente a casi cuatro puntos del PBI, reafirmando que la meta final de su gestión es la eliminación total de los derechos de exportación.

Anuncios sobre inversión, RIGI y penas al vandalismo rural

En el tramo final de su discurso, Milei detalló una serie de proyecciones a largo plazo y repasó medidas orientadas a la previsibilidad del sector productivo:

Devolución de recursos: Afirmó que si se sostiene el modelo actual, para el período 2023-2031 el Estado le habrá devuelto a los contribuyentes un acumulado de USD 500.000 millones .

Régimen de Grandes Inversiones: Aseguró que el RIGI registra solicitudes de aprobación por más de USD 210.000 millones , abarcando proyectos de acero, urea y la industria automotriz.

Seguridad en el campo: Resaltó la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley que endurece los castigos contra el vandalismo rural.

"Sin empresarios que se animen no hay trabajo que ofrecer, y sin trabajadores ni la mejor idea puede escalar. Ustedes sigan haciendo lo que mejor saben hacer: arriesgar, producir y ganar mercado", concluyó el jefe de Estado frente al auditorio ruralista.