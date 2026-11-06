Violencia escolar en San Fernando: una alumna insultó y empujó a una docente

Un violento episodio de agresión verbal y física sacudió a la comunidad educativa de la zona norte del conurbano bonaerense. Una estudiante de la Escuela Secundaria N° 15, ubicada en la localidad de Villa Jardín, partido de San Fernando, insultó severamente y empujó a una docente en pleno horario de clase.

Aunque la secuencia ocurrió hace aproximadamente un mes, las imágenes filmadas por los propios compañeros de aula salieron a la luz y se viralizaron masivamente en redes sociales, desatando repudio generalizado y reabriendo la discusión sobre la seguridad y convivencia en las instituciones escolares.

Alumnos y maestro hoy. Colegio de San Fernando. Cómo llegamos a esto? https://t.co/7unV12s6vO — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) November 6, 2026

La secuencia de los hechos y la escalada de agresión

De acuerdo con lo vertido en el registro fílmico, el conflicto se originó cuando la profesora le llamó la atención a la adolescente —cuya identidad se preserva por tratarse de una menor de edad— por hablar de manera reiterada e interrumpir la dinámica del curso.

"Tus compañeros están intentando trabajar, entonces no es a mí a quien perjudicás, sino a ellos", le explicó la profesora ante los primeros reclamos de la joven.

Lejos de deponer su actitud, la alumna elevó el tono de voz y comenzó una seguidilla de insultos de alto calibre y faltas de respeto dirigidas a la docente. La situación alcanzó su punto crítico cuando una segunda profesora ingresó al aula con la intención de mediar en el conflicto: en ese instante, la estudiante arremetió físicamente contra la docente a cargo y la empujó contra un costado del recinto, ante el estupor y silencio del resto del alumnado.

Pese al impacto de la agresión, la maestra intentó conservar la templanza en el aula y les recordó a los estudiantes presentes que los actos de violencia física y verbal deben ser denunciados y que cuenta con el derecho de recurrir a la Justicia.

Intervención oficial y protocolos institucionales

Ante la difusión masiva del material audiovisual, las autoridades del área educativa de la Provincia de Buenos Aires dispusieron el abordaje inmediato del caso.