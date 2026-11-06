Repuntó la construcción mientras la industria sigue en baja

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes los informes oficiales sobre el comportamiento de la economía real durante septiembre. Los números reflejan un escenario disímil: mientras la producción industrial sostiene una mejora mensual moderada con caída en la comparación interanual, la construcciónmostró un importante repunte tanto frente al mes anterior como en el registro interanual.

De acuerdo con el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la actividad sectorial retrocedió un 1,8% interanual durante el noveno mes del año. No obstante, la serie desestacionalizada evidenció una variación positiva del 0,7% respecto a agosto, acumulando en los primeros nueve meses una baja del 2,6%.

La industria manufacturera: rubro por rubro

#DatoINDEC La industria subió 0,7% respecto de agosto y cayó 1,8% interanual en septiembre de 2026 https://t.co/toIyb6odfN https://t.co/cYVqGHf3jt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 6, 2026

Durante septiembre, 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron contracciones en la comparación interanual. Por su peso e incidencia en el nivel general, las caídas más pronunciadas se localizaron en los siguientes sectores:

Maquinaria y equipo: -26,8%

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22,0%

Productos de tabaco: -6,5%

Prendas de vestir, cuero y calzado: -5,3%

Muebles y colchones: -4,9%

Productos de metal: -4,0%

Vehículos automotores y autopartes: -3,5%

Industrias metálicas básicas: -1,1%

Refinación del petróleo: -0,8%

Alimentos y bebidas: -0,1%

En sentido contrario, seis rubros industriales mostraron incidencias positivas interanuales: Otro equipo de transporte(+11,0%), Madera, papel e impresión (+6,4%), Productos minerales no metálicos (+5,1%), Sustancias y productos químicos (+3,9%), Productos textiles (+2,0%) y Productos de caucho y plástico (+1,7%).

Fuerte rebote en la actividad de la construcción

#DatoINDEC La actividad de la construcción subió 5,1% interanual en septiembre de 2026 y 7,8% con respecto de agosto https://t.co/8RoI3hAyyU https://t.co/fWm9Z4DbAe — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 6, 2026

Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró números marcadamente favorables en septiembre. El nivel general de la construcción registró una suba del 5,1% interanual frente al mismo mes de 2025.

En el plano de la serie desestacionalizada, la actividad del sector experimentó un crecimiento del 7,8% en relación con agosto. Con este desempeño, el acumulado del índice durante el período enero-septiembre de 2026 cerró con un incremento de 1,3% interanual.