El papa León XIV llegó a Montevideo y el domingo estará en Argentina

El papa León XIV arribó este viernes a Montevideo para dar inicio oficial a su gira internacional por Sudamérica, un recorrido de once días que incluirá su esperada llegada a la Argentina y culminará en Perú. A su descenso del avión Pastor 01, el pontífice fue recibido en la pista por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien fue el primero en darle la bienvenida formal al país vecino.

Durante el trayecto aéreo desde Roma, el Santo Padre mantuvo un encuentro con los periodistas que integran la comitiva oficial y dejó un fuerte mensaje sobre el tramo argentino de su itinerario: "Es un homenaje a Francisco, en el sentido de que estoy visitando su país, que él no pudo visitar", remarcó al recordar la figura de Jorge Bergoglio.

🇻🇦🇺🇾 EL PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN URUGUAY ✈️ El avión que trasladaba al Santo Padre ha aterrizado a las 16:19 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco, dando comienzo a su visita a Uruguay, primera etapa de su sexto viaje apostólico internacional. 🤝 A su llegada, el Papa León XIV ha sido recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Uruguay será la primera parada de un viaje que también llevará al Pontífice a Argentina y Perú. 🙏 #OremosPorLeónXIV #ViajeApostolico https://t.co/DzDpd912jX — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 6, 2026

Los ejes centrales del discurso de León XIV en Montevideo

Tras el recibimiento institucional, León XIV brindó sus primeras declaraciones públicas en suelo uruguayo, donde abordó problemáticas sociales, económicas y éticas globales.

Salud universal: El pontífice instó a "que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos" , al tiempo que advirtió sobre la existencia de hombres y mujeres que carecen de tratamientos básicos, calificando la situación como una "responsabilidad que interpela a toda sociedad" .

El trabajo y la Inteligencia Artificial: Al referirse a las transformaciones tecnológicas, señaló que "el trabajo está en función del hombre, no el hombre en función del trabajo" , pidiendo garantías para que los trabajadores no queden reducidos a "una simple pieza prescindible" .

Familia y maternidad: Sostuvo que "acoger una nueva vida requiere que el padre se comprometa junto a la madre" y remarcó que "quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana" , exigiendo un entorno social que lo respalde.

Cuidado ambiental y legado: León XIV citó nuevamente a su predecesor al señalar que "el bien común incorpora a las generaciones futuras", destacando además el avance de Uruguay en la transición hacia fuentes de energía renovable.

🇺🇾 EL PAPA LEÓN XIV HABLA DE SU ENFERMEDAD EN URUGUAY En su primer discurso en América Latina, el Papa recuerda haber experimentado «los límites impuestos por la enfermedad» y pide una asistencia sanitaria «al alcance de cada persona». #LeónXIV #ViajeApostolico https://t.co/fZ3AxY0k2R — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 6, 2026

Máxima expectativa por su llegada a la Argentina

La escala en Uruguay constituye la primera etapa de una agenda que mantendrá al Sumo Pontífice en la región hasta mediados de mes.

🇺🇾 EL PAPA LEÓN XIV REZA ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN MONTEVIDEO 🙏 Un momento de recogimiento y oración del Papa León XIV ante el Santísimo Sacramento en la Catedral Metropolitana de Montevideo, Uruguay. #LeónXIV #ViajeApostolico https://t.co/N8H4CvXQqy — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 6, 2026

Según el cronograma oficial, el próximo domingo el papa llegará a la Argentina, donde se espera una multitudinaria recepción popular e institucional en lo que representará un hito histórico para el país.