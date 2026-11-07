Batacazo en Veterinaria de la UNLP: ganó el peronismo después de 51 años

La agrupación La Pinto (Sean Eternos) ganó las elecciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y consiguió un triunfo histórico: por primera vez desde el retorno de la democracia, una expresión del peronismo conducirá el Centro de Estudiantes de esa unidad académica. La victoria representa un cambio en la historia política de la unidad académica de Avenida 60 y 118 y pone fin a una larga etapa de conducción reformista. La Pinto es un espacio referenciado en Marcel Aguilera, expresidente de la Federación Universitaria de La Plata y actual empresario PyME.

La agrupación también forma parte de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), junto a otros espacios políticos, y constituye la regional más votada de la Universidad Nacional de La Plata. El resultado adquiere una dimensión particular a partir de los antecedentes de la disputa electoral. En 2025, La Pinto había competido dentro del frente Juntos por Vete y logrado imponerse en la elección de representantes para el Consejo Directivo. Sin embargo, la conducción del Centro de Estudiantes había quedado en manos de Franja Morada, que se impuso por una diferencia de apenas 22 votos.

Un año después, La Pinto logró transformar ese antecedente en una victoria electoral y alcanzar la conducción del gremio estudiantil: “Es un sueño cumplido. El trabajo de tantos años se vio reflejado en el acompañamiento de los estudiantes y estamos muy felices de poder representarlos en la conducción del Centro. Con el Sean Eternos somos la regional más joven de la UNLP y esto implica un hermoso desafío por delante. Solo quedan palabras de agradecimiento para mis compañeros y para los estudiantes”.

Una historia atravesada por la memoria del movimiento estudiantil

La dimensión histórica del resultado también remite a los orígenes de la militancia peronista en la Universidad Nacional de La Plata y a una generación de dirigentes que dejó su huella en la política universitaria. Antes de la última dictadura cívico-militar, la Facultad de Ciencias Veterinarias contaba en sus aulas a una generación de militantes vinculados al peronismo, entre ellos Carlos Miguel, fundador de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), secretario académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias, secretario de Planeamiento de la UNLP y coautor del documento Bases para una nueva universidad.

Miguel fue asesinado por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) junto a Rodolfo “Turco” Achem, otro histórico dirigente del peronismo universitario platense. Sus trayectorias forman parte de la memoria del movimiento estudiantil platense y de la historia política de la UNLP. A 51 años de aquellos acontecimientos, el triunfo de La Pinto abre una nueva etapa para el peronismo en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que volverá a conducir su Centro de Estudiantes.