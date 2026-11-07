Política | 7 nov 2026
Por US$ 28 millones
Argentina incorpora cuatro helicópteros Black Hawk para el Ejército
Conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad táctica. Según se destacó desde el Ministerio de Defensa, esta adquisición permitirá “ampliar el alcance, la protección, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta en operaciones militares, de rescate y emergencias”.
En el marco del plan integral de reequipamiento y modernización impulsado por el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa concretó un nuevo hito a partir de la firma de la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) para la incorporación de cuatro helicópteros medianos UH-60 Black Hawk, destinados al Ejército Argentino.
El acuerdo se selló en el Salón Islas Malvinas del Edificio Libertador, y fue rubricado por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti; el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich y el director de Aviación de Ejército, coronel mayor Sergio Esteban Di Clemente.
Hoy firmamos la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) que permite avanzar con la incorporación de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, que conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad táctica para el @Ejercito_Arg. https://t.co/eduoDiR0RD— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) November 6, 2026
Con una inversión de alrededor de 28 millones de dólares, incluyendo repuestos e insumos, se destacó que la incorporación de los helicópteros Black Hawk “es una muestra más del desarrollo de una gestión orientada a la optimización de los recursos, en relación con las necesidades y posibilidades de la Defensa, a través de un trabajo de análisis que incluyó acciones previas a la firma del acuerdo, iniciando la formación de los cuadros técnicos y tripulaciones a través de delegaciones que viajaron a Colombia, para compartir conocimiento y experiencias con uno de los operadores regionales de mayor experiencia en la utilización de los Black Hawk”.
UNA PRIORIDAD. UNA DECISIÓN. UNA NUEVA CAPACIDAD. https://t.co/1ixOhiiTzm— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) November 6, 2026
¿Qué aportan las nuevas unidades?
Permiten explotar una nueva capacidad de movilidad táctica y operacional, que permite mayor autonomía y posibilidades a la hora de pensar despliegues rápidos, en la extensa geografía de nuestro país.
¿Qué velocidades alcanzan?
Las nuevas aeronaves pueden alcanzar una velocidad cercana a los 280 kilómetros por hora, variando de acuerdo a la carga transportada y condiciones de vuelo.
¿Qué cantidad de personal puede transportar?
Manteniendo todas las condiciones de seguridad para la tripulación, tiene una capacidad para transportar a unos 11 efectivos totalmente equipados, para ser distribuidos en el terreno.
¿Cuántos son en esta primera etapa?
Antes de fin de año llegará el primero, de un total de 4 helicópteros UH-60L, como núcleo inicial de una capacidad destinada a crecer.
¿Cuál es el diferencial en su motorización?
Está dotado con dos motores T700-GE-701D y aviónica digital, que le permiten mayor seguridad a partir de esta posibilidad de redundancia.
¿Se trata de helicópteros convencionales?
Estas unidades concebidas especialmente para nuestro país, permiten tener mayor alcance, redundancia y comunicaciones, interoperabilidad y seguridad para operar en escenarios exigentes, a partir de los dispositivos de navegación digital como el Garmin GTN 750, los sistemas de referencia de actitud y rumbo AHRS, y sistemas de comunicaciones HF, VHF y UHF multibanda.
¿Qué ofrecen tácticamente?
Las capacidades de movilidad táctica se ven potenciadas, así como también la posibilidad de realizar operaciones de inserción, o búsqueda y rescate. Para ello cuenta con el sistema FRIES para inserción y extracción rápida de personal, gancho de carga externa, alta capacidad para transportar personal y cargas, y está preparado para operar con Bambi Bucket, utilizado en apoyo a la lucha contra incendios forestales.