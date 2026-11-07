Argentina incorpora cuatro helicópteros Black Hawk para el Ejército

En el marco del plan integral de reequipamiento y modernización impulsado por el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa concretó un nuevo hito a partir de la firma de la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) para la incorporación de cuatro helicópteros medianos UH-60 Black Hawk, destinados al Ejército Argentino.

El acuerdo se selló en el Salón Islas Malvinas del Edificio Libertador, y fue rubricado por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti; el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich y el director de Aviación de Ejército, coronel mayor Sergio Esteban Di Clemente.

Hoy firmamos la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) que permite avanzar con la incorporación de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, que conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad táctica para el @Ejercito_Arg. https://t.co/eduoDiR0RD — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) November 6, 2026

Con una inversión de alrededor de 28 millones de dólares, incluyendo repuestos e insumos, se destacó que la incorporación de los helicópteros Black Hawk “es una muestra más del desarrollo de una gestión orientada a la optimización de los recursos, en relación con las necesidades y posibilidades de la Defensa, a través de un trabajo de análisis que incluyó acciones previas a la firma del acuerdo, iniciando la formación de los cuadros técnicos y tripulaciones a través de delegaciones que viajaron a Colombia, para compartir conocimiento y experiencias con uno de los operadores regionales de mayor experiencia en la utilización de los Black Hawk”.

UNA PRIORIDAD. UNA DECISIÓN. UNA NUEVA CAPACIDAD. https://t.co/1ixOhiiTzm — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) November 6, 2026

¿Qué aportan las nuevas unidades?

Permiten explotar una nueva capacidad de movilidad táctica y operacional, que permite mayor autonomía y posibilidades a la hora de pensar despliegues rápidos, en la extensa geografía de nuestro país.

¿Qué velocidades alcanzan?

Las nuevas aeronaves pueden alcanzar una velocidad cercana a los 280 kilómetros por hora, variando de acuerdo a la carga transportada y condiciones de vuelo.

¿Qué cantidad de personal puede transportar?

Manteniendo todas las condiciones de seguridad para la tripulación, tiene una capacidad para transportar a unos 11 efectivos totalmente equipados, para ser distribuidos en el terreno.

¿Cuántos son en esta primera etapa?

Antes de fin de año llegará el primero, de un total de 4 helicópteros UH-60L, como núcleo inicial de una capacidad destinada a crecer.

¿Cuál es el diferencial en su motorización?

Está dotado con dos motores T700-GE-701D y aviónica digital, que le permiten mayor seguridad a partir de esta posibilidad de redundancia.

¿Se trata de helicópteros convencionales?

Estas unidades concebidas especialmente para nuestro país, permiten tener mayor alcance, redundancia y comunicaciones, interoperabilidad y seguridad para operar en escenarios exigentes, a partir de los dispositivos de navegación digital como el Garmin GTN 750, los sistemas de referencia de actitud y rumbo AHRS, y sistemas de comunicaciones HF, VHF y UHF multibanda.

¿Qué ofrecen tácticamente?

Las capacidades de movilidad táctica se ven potenciadas, así como también la posibilidad de realizar operaciones de inserción, o búsqueda y rescate. Para ello cuenta con el sistema FRIES para inserción y extracción rápida de personal, gancho de carga externa, alta capacidad para transportar personal y cargas, y está preparado para operar con Bambi Bucket, utilizado en apoyo a la lucha contra incendios forestales.