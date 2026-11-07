Cayó violador prófugo en Zárate y ahora deberá cumplir una condena de 14 años de prisión

Un hombre de 47 años fue detenido este viernes en la ciudad de Zárate, luego de permanecer prófugo de la Justicia. Sobre él pesaba una condena firme de 14 años de prisión efectiva por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual agravado, informaron fuentes policiales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana, a partir de directivas impartidas por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2, que había solicitado localizar al condenado.

Según se informó, los investigadores realizaron distintas tareas de campo y análisis de inteligencia criminal que permitieron establecer que el hombre se encontraba oculto en un domicilio de la ciudad de Zárate.

A partir de esa información, los efectivos desplegaron tareas de vigilancia encubierta en una vivienda ubicada sobre la calle Ituzaingó al 500. Allí observaron al sospechoso salir del inmueble y concretaron su detención.

Cabe consignar que el procedimiento fue avalado por la autoridad judicial interviniente, que dispuso las actuaciones correspondientes, en tanto que el detenido quedó a disposición de la Justicia para dar cumplimiento a la condena de 14 años de prisión efectiva.