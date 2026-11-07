Interés general | 7 nov 2026
Salud
Diabetes tipo 1: casi la mitad de los nuevos casos aparece antes de los 20 años
No se puede prevenir, pero detectarla a tiempo evita complicaciones graves. A diferencia de la tipo 2, que está asociada a los hábitos de vida, es una enfermedad autoinmune: el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, una nueva investigación pone el foco en un tipo de diabetes del que se habla menos: la diabetes tipo 1. Según las proyecciones del Steno Diabetes Center de Odense, Dinamarca, la cantidad de personas que viven con diabetes tipo 1 en el mundo aumentará un 29 % en las próximas dos décadas.
El estudio estima que los casos pasarán de 9,4 millones en 2025 a 12,1 millones en 2049. Los nuevos diagnósticos anuales también crecerán un 14 %: de unos 530.000 en 2025 a más de 605.000 en 2049.
“La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo. Cuando el diagnóstico se demora, el cuadro puede avanzar hasta una cetoacidosis, una complicación grave que requiere internación. Por eso es tan importante que las familias conozcan los síntomas y consulten ante la primera sospecha”, señala la doctora Laura Caram, coordinadora de AMPE en Boreal Salud (MP 7569).
Uno de los datos más relevantes es la edad de diagnóstico: los menores de 20 años representaron el 42 % de los nuevos casos de diabetes tipo 1 estimados para 2025. Según los investigadores, las tasas más altas que se observan en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia estarían vinculadas a factores genéticos, desencadenantes ambientales y una mayor capacidad de detección.
A diferencia de la diabetes tipo 2, que está asociada a los hábitos de vida, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune: el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina. Las personas que la tienen necesitan insulina de por vida y un seguimiento médico constante para mantener la glucemia dentro de valores adecuados.
Las señales de alerta en chicos y adolescentes
Los síntomas de la diabetes tipo 1 suelen aparecer de forma rápida, en pocas semanas. Entre los más frecuentes se encuentran la sed intensa, la necesidad de orinar con mucha frecuencia (incluso volver a mojar la cama en chicos que ya controlaban esfínteres), el hambre constante, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio y la irritabilidad.
“Ante la presencia de estos síntomas, un análisis de glucemia permite confirmar o descartar el diagnóstico de manera rápida. Un diagnóstico temprano de la diabetes tipo 1 evita complicaciones y permite que el chico y su familia aprendan a convivir con la enfermedad desde el inicio”, explican desde Boreal Salud.
Con un tratamiento adecuado, educación diabetológica y acompañamiento profesional, las personas con diabetes tipo 1 pueden llevar una vida plena: estudiar, trabajar, hacer deporte y desarrollar sus actividades con normalidad. En esa línea, los autores del estudio subrayan la necesidad de seguir mejorando el acceso a la insulina y la calidad de la atención, especialmente en los países con menos recursos.
Aunque suele asociarse a la infancia, la diabetes tipo 1 también puede aparecer en la adultez: según las mismas proyecciones, el 58 % de los nuevos casos estimados para 2025 corresponde a personas de 20 años o más. Conocer la enfermedad y sus diferencias con la diabetes tipo 2 es el primer paso para que más personas, de cualquier edad, accedan a un diagnóstico a tiempo.