Pequeño Pez despide el año con un gran show en el Teatro Coliseo

Pequeño Pez regresa a Buenos Aires para presentar “Pequeño Pez, La Fiesta”, el próximo domingo 15 de noviembre a las 17 horas en el Teatro Coliseo. Después de recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos de Argentina e Iberoamérica, la banda liderada por Ceci Peredo (Galaxia) e Iván Fonrouge (Cone) vuelve a encontrarse con el público porteño en un espectáculo lleno de música, color, emoción y sorpresas.

Con 12 años de trayectoria, Pequeño Pez se ha convertido en un verdadero fenómeno de la música infantil, conquistando a distintas generaciones con canciones que invitan a jugar, bailar, imaginar y descubrir el mundo. Su propuesta artística combina entretenimiento de calidad con contenidos educativos y emocionales, creando una experiencia pensada para disfrutar en familia, incluyendo especialmente al público bebé.

Un show para todos los sentidos

El espectáculo combina música en vivo, teatro, danza y títeres, dando vida a un universo donde los personajes, las canciones y las historias se encuentran sobre el escenario. A través de un recorrido musical que atraviesa géneros como el rock, el ska, la salsa, la chacarera y la murga, Pequeño Pez invita a grandes y chicos a cantar, bailar y participar activamente de cada momento.

Con una puesta visual impactante, marionetas, coreografías y sorpresas, cada función se convierte en una verdadera celebración de la infancia.

Uno de los grandes diferenciales de Pequeño Pez es su especial atención al público más pequeño: el espectáculo cuida el sonido, las luces y los estímulos visuales y auditivos, respetando la sensibilidad de los bebés y ofreciendo una experiencia artística para todas las edades.

Un fenómeno que no para de crecer

Con ocho discos publicados, tres libros, más de 100 videos en YouTube y más de 2.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, Pequeño Pez continúa expandiendo su universo artístico y conquistando nuevos públicos.

La banda forma parte del catálogo de Universal Music Latino y celebra sus 12 años de trayectoria con una importante gira internacional que incluye presentaciones en Argentina, España, México, Uruguay, Perú y Chile.

En 2026 lanzó su octavo disco y se prepara para presentar su noveno álbum, además de publicar dos nuevos libros junto a Penguin.

Como parte de esta etapa de crecimiento, Pequeño Pez grabó recientemente un ciclo de cuatro sesiones en vivo junto a La Bersuit, Julián Kartun, Los Tipitos y Benja Amadeo, encuentros que reflejan su versatilidad musical y su capacidad para conectar con artistas de distintos géneros y generaciones.

Mucho más que entretenimiento

Las canciones de Pequeño Pez acompañan a las infancias en el descubrimiento de su cuerpo, sus emociones y el mundo que las rodea. A través de la música, el juego y las historias, la banda promueve valores como la amistad, el amor, la empatía, el respeto por la naturaleza y el cuidado de los animales y el planeta.

Su propuesta artística ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por la Municipalidad de Arroyito, Córdoba.

Además, Pequeño Pez recibió nominaciones a los Premios Gardel 2026, ACE y Hugo, y fue distinguido con los Premios ATINA y Estrella de Mar, entre otros reconocimientos.

Con una propuesta que combina calidad musical, sensibilidad y diversión, Pequeño Pez vuelve al Teatro Coliseo para celebrar junto a las familias una nueva fiesta de canciones, juegos y emociones compartidas.

Pequeño Pez, la fiesta