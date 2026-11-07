Colapinto terminó 14° en la última práctica del GP de Brasil y se prepara para clasificar

Franco Colapinto completó la última práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el puesto 14. El piloto de Alpine giró en el circuito de Interlagos y registró un tiempo de 1:12.925, a 1,303 segundos de la referencia más rápida de la sesión.

El argentino afronta un fin de semana especial en Brasil, una fecha que siente cercana por la proximidad con su país y el acompañamiento de los fanáticos. Además, llega con el objetivo de dejar atrás los resultados adversos de las últimas carreras y encontrar mejores sensaciones con su monoplaza.

A qué hora clasifica Colapinto en el GP de Brasil

La actividad continuará este sábado con la clasificación, prevista para las 15:00, hora argentina. Allí, Colapinto buscará conseguir una buena posición de largada para la carrera principal.

El Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre desde las 14:00, también en horario argentino, en el trazado de Interlagos.

La jornada será clave para Alpine y para el piloto argentino, que intentará aprovechar cada sesión para mejorar su rendimiento y llegar en las mejores condiciones a la competencia.