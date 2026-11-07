Ensenada: una sargento se arrojó al arroyo y salvó a una mujer atrapada en su auto

Una dramática situación terminó con un rescate exitoso este sábado por la mañana en Ensenada. Una sargento del Comando de Patrullas se lanzó al arroyo Doña Flora para sacar a una mujer de 76 años que había quedado atrapada dentro de su vehículo, luego de que cayera al agua.

La protagonista del operativo fue Marcela Corbalán, quien llegó al lugar junto a su compañera, la sargento Tamara Rodríguez, después de recibir un aviso al 911.

El rescate en el arroyo Doña Flora

El episodio ocurrió alrededor de las 8.20 en la calle Antonio Silva, a la altura de la entrada 1 del arroyo, en el barrio Náutico de Ensenada.

Cuando las policías llegaron, encontraron un Ford Focus dentro del agua y a su conductora sin poder salir del habitáculo. Frente a la urgencia de la situación, Corbalán se metió al arroyo, alcanzó a la mujer y consiguió retirarla del automóvil.

Luego la trasladó hasta la calzada, donde ambas quedaron fuera de peligro. La secuencia fue registrada por las cámaras de monitoreo de la zona.

Cómo está la mujer rescatada

Tras el operativo, personal médico del SAME asistió a la conductora en el lugar y confirmó que se encontraba en buenas condiciones de salud. La sargento Corbalán también fue evaluada y estaba fuera de peligro.

El Ford Focus, en tanto, quedó parcialmente sumergido junto a la orilla del arroyo.

Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron la caída del vehículo al agua. El rápido accionar de la efectiva permitió evitar que el episodio tuviera consecuencias más graves.