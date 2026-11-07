Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras un incidente en un casino

Emanuel Noir, líder de la banda de cumbia Ke Personajes, fue detenido este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, luego de protagonizar un episodio violento en las inmediaciones de un casino. Según trascendió en medios locales, el cantante habría agredido a un efectivo policial que cumplía tareas adicionales en el establecimiento.

El hecho se habría desencadenado cuando el músico intentó ingresar al lugar, que se encontraba cerrado. La situación derivó en una discusión con el personal de seguridad y terminó con la intervención de la Policía.

Por qué detuvieron a Emanuel Noir

De acuerdo con las primeras informaciones, durante el altercado Noir habría golpeado al efectivo policial y le provocado lesiones en el rostro con los anillos que llevaba puestos.

Tras el episodio, el cantante fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado. La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y lesiones.

Por el momento, los detalles del enfrentamiento se encuentran sujetos a la investigación y a las actuaciones judiciales correspondientes.

Cuándo será indagado el cantante de Ke Personajes

Según la información difundida, Noir deberá comparecer ante la Justicia en las próximas horas para prestar declaración en el marco de la causa.

La detención generó repercusión por tratarse de una de las figuras más reconocidas de la música tropical argentina. El episodio también se conoce pocos días después de que el artista participara de un acto en su ciudad natal, donde interpretó el Himno a Concepción del Uruguay junto a una banda militar y el Coro Estable Municipal.

Además, el nombre del cantante había comenzado a circular por su posible participación en el espectáculo musical de la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como protagonistas a Boca y Atlético Mineiro.

La investigación deberá establecer cómo se produjo el enfrentamiento y las responsabilidades de las personas involucradas.