F1 en Interlagos: Norris se quedó con la pole bajo la lluvia y Colapinto largará 15° en Brasil

Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, después de una clasificación caótica y condicionada por la lluvia en el circuito de Interlagos. El británico de McLaren marcó un tiempo de 1:27.470 en la Q3 y aseguró el primer lugar de partida para la carrera de este domingo.

Por su parte, Franco Colapinto no pudo superar la primera tanda clasificatoria y terminó 17°, aunque largará desde el 15° puesto debido a las sanciones que recibieron otros competidores. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, finalizó 18°.

La clasificación de Colapinto

El piloto argentino registró un tiempo de 1:33.327 en la Q1, en una pista que presentaba condiciones cambiantes por las precipitaciones. Colapinto quedó a 0,177 segundos de Alex Albon, quien consiguió el último lugar disponible para avanzar a la Q2.

El argentino completó 11 vueltas y no consiguió mejorar su registro en el último intento. Gasly, en tanto, marcó 1:33.449 y quedó apenas por detrás de su compañero de equipo.

La jornada había comenzado con mejores sensaciones para Colapinto, que terminó noveno en la primera práctica, 11° en la segunda y 14° en el último entrenamiento libre.

Una clasificación interrumpida por la lluvia

La sesión comenzó a las 15 y apenas dos minutos y medio después debió suspenderse por una intensa lluvia que complicó las condiciones de la pista.

La bandera roja se mantuvo durante casi una hora y media. En ese período, el auto de seguridad y el vehículo médico recorrieron el trazado para evaluar el estado del asfalto y detectar sectores con acumulación de agua.

Finalmente, la actividad se reanudó a las 16.26, con neumáticos de lluvia extrema. Norris fue el más rápido de la primera tanda, seguido por George Russell y Max Verstappen.

El accidente que terminó con la Q2

La segunda tanda también tuvo un momento de tensión. Cuando restaban apenas 41 segundos, el brasileño Rafael Câmara perdió el control de su Haas en la última curva y terminó contra las barreras.

El accidente provocó una nueva bandera roja y los comisarios decidieron dar por finalizada la Q2.

Entre los eliminados estuvieron Lewis Hamilton, Oscar Piastri, el propio Câmara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz y Max Verstappen, quien no registró tiempo y ya tenía previsto largar desde el fondo por los cambios realizados en los componentes de su unidad de potencia.

Norris aprovechó su oportunidad en la Q3

Con la pista todavía mojada, los diez pilotos que llegaron a la última tanda salieron a buscar el mejor tiempo con neumáticos intermedios.

Norris aprovechó su primera vuelta y estableció el registro de 1:27.470, que terminó siendo suficiente para quedarse con la pole. Russell quedó segundo, a 0,204 segundos, mientras que Kimi Antonelli completó el tercer puesto.

Charles Leclerc, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Alex Albon completaron los diez primeros lugares.

Cómo queda la grilla y cuándo corre Colapinto

Las sanciones modificarán el orden de partida de varios pilotos. Russell perderá cinco posiciones, mientras que Leclerc retrocederá diez lugares. Verstappen, Hamilton y Sergio Pérez deberán largar desde el fondo por sus respectivas penalizaciones.

De esta manera, Norris y Antonelli compartirán la primera fila, mientras que Lawson y Hülkenberg partirán desde la segunda. Colapinto, por su parte, ocupará el 15° lugar, por delante de Gasly.

La carrera del Gran Premio de San Pablo se disputará este domingo desde las 14 (hora argentina), en el tradicional circuito de Interlagos.