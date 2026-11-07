Argentinos cae ante Huracán, sufrió la roja de Franco Paredes y se complicó en la definición de la Tabla Anual

Argentinos Juniors atraviesa una tarde complicada frente a Huracán por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El equipo de La Paternal pierde 2-0 en el estadio Diego Armando Maradona y sufrió la expulsión de Franco Paredes, en un partido clave para sus aspiraciones en la Tabla Anual.

El encuentro tiene mucho en juego para ambos equipos: el Bicho buscaba quedarse con el primer puesto de la clasificación anual, mientras que el Globo necesitaba sumar para mantener sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

La expulsión de Franco Paredes

Uno de los momentos determinantes del encuentro fue la tarjeta roja para Franco Paredes, defensor de Argentinos Juniors, que dejó a su equipo con diez futbolistas.

La expulsión complicó todavía más el panorama para el conjunto dirigido por Nicolás Diez, que necesitaba una victoria para seguir en carrera por el liderazgo de la Tabla Anual.

Argentinos, complicado en la Tabla Anual

Argentinos llegaba a esta última jornada con 60 puntos, igualado con Boca Juniors, aunque por debajo en diferencia de gol. Para quedarse con el primer puesto necesitaba vencer a Huracán y esperar que el Xeneize no consiguiera una victoria frente a Defensa y Justicia.

Con la derrota parcial por 2-0, el Bicho pierde terreno en esa disputa y queda sin posibilidades de alcanzar la cima.

Huracán se juega su clasificación

Del otro lado, Huracán llegó a La Paternal con la obligación de ganar para mantener sus chances de meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

El equipo conducido por Diego Martínez encontró una oportunidad importante ante un Argentinos condicionado por el resultado y la inferioridad numérica.

El partido continúa en desarrollo y el resultado puede tener consecuencias directas en la definición de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.