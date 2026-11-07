Rosario Central gana 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, pero sufrió la roja de Gastón Ávila

Rosario Central atraviesa una jornada decisiva en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Jorge Almirón le gana 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, aunque deberá afrontar el tramo final del encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Gastón Ávila.

El Canalla busca una victoria que puede darle el primer puesto de la Tabla Anual y, con los resultados parciales de Boca y Argentinos Juniors, se encuentra en una posición favorable para quedarse con ese objetivo.

La expulsión de Gastón Ávila que complicó al Canalla

Uno de los momentos más importantes del encuentro se produjo a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Ávila recibió la tarjeta roja directa.

El defensor fue expulsado por una dura patada al arquero de Estudiantes de Río Cuarto. La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro Hernán Mastrángelo confirmó la decisión, dejando a Rosario Central con diez jugadores.

#LigaProfesional 🚨⚽ ROSARIO CENTRAL GANA 2-0, PERO SUFRIÓ LA EXPULSIÓN DE GASTÓN ÁVILA EN EL GIGANTE DE ARROYITO El Canalla se impone ante Estudiantes de Río Cuarto por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y da un paso importante en la pelea por quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual. 🔴 La mala noticia para el conjunto rosarino fue la expulsión de Gastón Ávila, quien recibió la roja directa a los 26 minutos del segundo tiempo tras una infracción sobre el arquero rival. La jugada fue revisada por el VAR. ⚽ Con dos goles de ventaja y un jugador menos, Rosario Central busca sostener el resultado en el tramo final del encuentro. 📊 La jornada también tiene impacto en la pelea por la cima: Boca y Argentinos Juniors disputan sus respectivos partidos en simultáneo. 🏟️ El Gigante de Arroyito vive una definición clave. 👉 ¿Podrá el Canalla quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual? Seguí las novedades en ANDigital. 📌https://t.co/sdlPhlbiNi #RosarioCentral #EstudiantesDeRioCuarto #TorneoClausura #LigaProfesional #FútbolArgentino #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 7, 2026

La expulsión obligó al conjunto rosarino a reorganizarse para sostener la diferencia en el marcador.

Julián Fernández abrió el camino en Arroyito

El primer gol de Rosario Central llegó a los 43 minutos del primer tiempo. Julián Fernández apareció en el área después de un córner y aprovechó la asistencia de Gastón Ávila para establecer el 1-0.

El tanto llegó en un momento clave de la jornada, ya que el Canalla necesitaba ganar y esperar que Boca y Argentinos Juniors dejaran puntos en sus respectivos encuentros.

Con la ventaja ampliada a 2-0, el conjunto rosarino fortalece sus posibilidades de quedarse con el liderazgo de la clasificación anual.

Rosario Central y la pelea por la Tabla Anual

La definición se disputa en simultáneo con los encuentros de Boca frente a Defensa y Justicia y Argentinos Juniors ante Huracán.

Con los resultados parciales, Rosario Central se ubica provisoriamente en lo más alto de la Tabla Anual, por delante del Xeneize, que no consigue romper el empate en La Bombonera.

Argentinos Juniors, por su parte, atraviesa una tarde complicada: pierde 2-0 ante Huracán y también juega con diez futbolistas por la expulsión de Franco Paredes.

El cierre de la jornada será determinante para conocer quién se queda con el primer puesto de la clasificación acumulada del fútbol argentino.