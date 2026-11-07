¡Boca campeón! Le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y se quedó con el título de la Liga Profesional

¡Boca está de fiesta! El Xeneize se consagró Campeón de Liga 2026 después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El equipo de la Ribera cumplió con su objetivo y terminó en lo más alto de la Tabla Anual del fútbol argentino.

La consagración llegó en una jornada de definición simultánea, en la que también estaban en juego las posibilidades de Argentinos Juniors y Rosario Central. Con el triunfo ante el Halcón y los resultados registrados en los otros estadios, Boca pudo festejar un nuevo título ante su gente.

La Bombonera celebró una nueva consagración

El conjunto xeneize afrontó el encuentro con la obligación de conseguir una victoria para no depender de otros resultados. Después de una semana marcada por la expectativa, el equipo salió a buscar los tres puntos frente a Defensa y Justicia.

#BocaCampeon 💙💛💙 ¡BOCA CAMPEÓN! EL XENEIZE VENCIÓ A DEFENSA Y JUSTICIA Y SE QUEDÓ CON EL TÍTULO DE CAMPEÓN DE LIGA 2026 ¡Festeja La Bombonera! 🏆 Boca Juniors le ganó 1-0 a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura y se consagró Campeón de Liga 2026, tras finalizar en lo más alto de la Tabla Anual. ⚽ El equipo de la Ribera hizo los deberes ante su gente y aprovechó también los resultados de sus competidores directos. 🔴 Argentinos Juniors cayó 2-0 frente a Huracán y sufrió la expulsión de Franco Paredes. 🟡 Rosario Central, que también tenía chances de quedarse con el primer puesto, enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto y sufrió la roja de Gastón Ávila. 🏆 De esta manera, Boca vuelve a celebrar un título oficial y cierra la fase regular de la temporada en lo más alto del fútbol argentino. 💙💛💙 ¡La fiesta es toda xeneize! 👉 Todos los detalles de la consagración en ANDigital. 📌https://t.co/uf2WMUzmcl #Boca #BocaCampeón #BocaJuniors #CampeónDeLiga #LigaProfesional #LaBombonera #FútbolArgentino #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 7, 2026

El triunfo por 1-0 le permitió alcanzar el objetivo y cerrar la última fecha en la cima de la clasificación acumulada.

El festejo tuvo un significado especial para los hinchas, que volvieron a celebrar una consagración oficial del club en una temporada en la que también habían tenido como uno de los momentos destacados la victoria ante River en el Superclásico.

Argentinos perdió y Rosario Central también estaba en la pelea

La definición del Campeón de Liga tuvo otros dos protagonistas. Argentinos Juniors recibía a Huracán y necesitaba ganar para mantener sus posibilidades de quedarse con el primer puesto.

Sin embargo, el Bicho perdió 2-0 y sufrió la expulsión de Franco Paredes, un resultado que terminó favoreciendo las aspiraciones del equipo de la Ribera.

Rosario Central, por su parte, enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. El Canalla también llegó con posibilidades matemáticas, aunque debió afrontar buena parte del segundo tiempo con diez jugadores por la expulsión de Gastón Ávila.

Qué significa el título de Campeón de Liga

El reconocimiento de Campeón de Liga se otorga al equipo que finaliza en la primera posición de la Tabla Anual, que reúne los puntos obtenidos durante las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura.

Se trata de una distinción diferente a la del campeón del Torneo Clausura, que se define mediante los playoffs.

De esta manera, Boca cerró la fase regular de la temporada 2026 con una nueva estrella y una celebración especial en La Bombonera, después de quedarse con el primer puesto de la clasificación anual del fútbol argentino.