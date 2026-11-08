“Por fin un león que une”: la bienvenida al Papa en las calles porteñas

Las calles porteñas amanecieron este domingo tapizadas de carteles con un sugestivo mensaje alusivo a la visita del Papa León XIV y el estilo confrontativo del presidente de la Nación, Javier Milei.

“Por fin un león que une”, rezan los afiches, jugando con el nombre del líder de la Iglesia Católica y con el felino que el jefe de Estado convirtió en su iconografía política.

La cartelería fue desplegada en avenidas del microcentro y en los barrios de Palermo y Recoleta, con la firma de “Queremos”, una vaga identificación que no permite establecer quién impulsó o financió la campaña.

"Por fin UN LEÓN que une". El cartel no habla del Papa, habla de nosotros. Después de años de un León que gritó, insultó y dividió, la calle pide un León que una. Bienvenido León XIV. @Pontifex_es https://t.co/wP1I7vmzcN — Jose Luis Zorzi (@jlzorzi) November 6, 2026

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con una intensa agenda que contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y una reunión con Milei en la Casa Rosada el domingo de su llegada.