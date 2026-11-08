Amenazó de muerte al Papa antes de su visita a la Argentina y terminó preso

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al Papa León XIV, con motivo de su próxima visita oficial a nuestro país.

La investigación se inició el viernes 6, a partir de una denuncia anónima recibida en el 911 de La Plata, en la que se alertaba sobre las amenazas proferidas por un individuo de sexo masculino contra el máximo representante de la Iglesia Católica mundial.

A raíz de ello, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con actuación de la Secretaría Penal Nº 2.

Por disposición de la judicatura actuante, llevó adelante la pesquisa el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, cuyos efectivos iniciaron diversas diligencias investigativas mediante el relevamiento y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Estas tareas permitieron individualizar al presunto autor de las intimidaciones, un ciudadano argentino radicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, se desplegaron tareas de campo, vigilancias subrepticias e intervenciones telefónicas, junto con un arduo trabajo interdisciplinario del personal especializado. Asimismo, colaboró el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, que brindó apoyo operativo mediante la utilización de tecnología IMSI Catcher, herramienta que permitió geolocalizar y rastrear en tiempo real el dispositivo móvil utilizado para emitir las amenazas.

Ante la gravedad de los hechos investigados y el riesgo advertido, en la fecha el juzgado interventor dispuso una orden de allanamiento de carácter urgente, que fue concretada sobre un inmueble ubicado en la calle Carlos Morel, localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Como resultado del procedimiento, se logró la detención del imputado y el secuestro del teléfono celular directamente vinculado con las amenazas, además de otros dispositivos móviles y un vehículo aéreo no tripulado (dron).

Finalmente, el detenido, un ciudadano argentino de 49 años de edad, quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, imputado por el delito de amenazas.

La PFA recordó que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo [email protected].