El papa León XIV aterrizó en Buenos Aires y comenzó su histórica visita a la Argentina

El papa León XIV aterrizó este domingo en Buenos Aires y dio inicio a su visita apostólica a la Argentina, en un acontecimiento histórico para el país, que vuelve a recibir a un Pontífice después de casi cuatro décadas.

El arribo se produjo en el Aeroparque Jorge Newbery, desde donde el Santo Padre comenzará un recorrido que incluye encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades con distintos sectores de la sociedad.

Entre sus primeras actividades está previsto un homenaje al general José de San Martín en Plaza San Martín, seguido por la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei.

La visita se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, donde encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir rumbo a Perú.