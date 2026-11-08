Se hizo pasar por periodista para infiltrarse en el operativo del Papa y terminó detenido en Palermo

El sospechoso fue identificado como Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años. Tenía credenciales falsas, una identificación que simulaba ser del Vaticano, cuatro equipos de comunicación y una moto con patente apócrifa.

Un hombre fue detenido este domingo en Palermo luego de intentar infiltrarse en el operativo de seguridad montado por la visita del papa León XIV. El sospechoso habría manifestado ser periodista y también se presentó como bombero voluntario para justificar su circulación en una zona restringida.

Se trata de Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, quien fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el cruce de la avenida Del Libertador y John F. Kennedy, a pocos metros del Monumento de los Españoles, donde se encuentra instalado el escenario principal para las actividades del Pontífice.

Según trascendió, el hombre aseguró pertenecer al cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y presentó una autorización de circulación que resultó ser falsa. También llevaba distintas credenciales, entre ellas una identificación con la inscripción "Enlace Vaticano Acceso Nivel 1", que habría sido confeccionada de manera apócrifa.

Qué encontraron en poder del detenido

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron que el sospechoso circulaba en una motocicleta Kawasaki cuya patente simulaba corresponder a un vehículo oficial.

Además, llevaba cuatro equipos de comunicación y documentación cuya procedencia y utilización quedaron bajo investigación. Los elementos fueron secuestrados por disposición judicial.

La causa quedó en manos de María Servini

Tras la detención, intervino el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que dispuso que Natenzon permaneciera detenido e incomunicado.

La investigación contempla presuntos delitos de falsificación de documento público y privado e intimidación pública. Además, la Justicia ordenó el allanamiento de su departamento y el secuestro de los elementos vinculados con el episodio.

El hecho generó preocupación en medio del amplio operativo de seguridad desplegado en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV, que incluye controles especiales en los alrededores de los lugares donde el Santo Padre desarrollará sus actividades.