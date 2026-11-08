Javier Milei recibió al papa León XIV en la Casa Rosada: comenzó la reunión privada

El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV en la Casa Rosada, en el marco de la primera visita oficial del Sumo Pontífice a la Argentina.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Gobierno nacional y marcó uno de los momentos centrales de la agenda institucional del líder de la Iglesia Católica durante su estadía en el país.

Tras el recibimiento oficial, ambos mantendrán una reunión privada para abordar distintos temas en el marco de la visita papal. La audiencia se desarrolla en medio de una jornada de importantes actividades religiosas e institucionales en la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento histórico para la Argentina, que vuelve a recibir a un Papa en su territorio después de décadas. Durante los próximos días, el Pontífice continuará con una agenda que incluye celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Uno de los momentos más esperados será la misa multitudinaria que encabezará el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera la presencia de cientos de miles de fieles y una convocatoria que podría alcanzar los dos millones de personas, según las estimaciones del intendente Leonardo Boto.