Transporte: cómo funcionarán los trenes, colectivos y vuelos y qué servicios tendrán horarios especiales

La visita del papa León XIV a la Argentina obligó a implementar un operativo especial de transporte para facilitar el traslado de los miles de fieles que participarán de las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Desde este domingo 8 y hasta el miércoles 11 de noviembre habrá cambios en los servicios de colectivos, trenes y vuelos.

El esquema contempla frecuencias de día hábil durante los feriados, formaciones ferroviarias adicionales y servicios nocturnos para facilitar la llegada de los asistentes a las principales celebraciones religiosas.

Colectivos: frecuencias de día hábil y refuerzos

Según informó el Gobierno nacional, las 103 líneas de colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde este domingo a las 18 y hasta la noche del miércoles 11 de noviembre.

La medida busca ampliar la disponibilidad de unidades y facilitar tanto el traslado de los fieles como la desconcentración después de las celebraciones.

Además, 13 líneas de jurisdicción porteña también reforzarán sus frecuencias durante las jornadas de la visita papal.

Trenes: servicios nocturnos y modificaciones en los recorridos

Los servicios ferroviarios funcionarán con cronograma de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos.

Una de las principales medidas será la incorporación de trenes nocturnos, adicionales y con horarios extendidos en las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

El esquema contempla:

Domingo 8: desde las 18 habrá servicios nocturnos en distintas líneas, con formaciones durante la madrugada hasta la mañana del lunes.

Lunes 9: funcionamiento con cronograma de día hábil, con modificaciones y recorridos limitados en las líneas Mitre y San Martín por razones de seguridad.

Martes 10: habrá extensiones horarias y trenes nocturnos durante la madrugada del miércoles. También se incorporarán servicios especiales entre Moreno y Luján desde las 3 de la mañana.

Miércoles 11: los servicios funcionarán con cronograma de día hábil y habrá formaciones especiales entre Moreno y Luján para facilitar la llegada a la misa papal.

En particular, la línea Roca tendrá servicios nocturnos durante la madrugada del miércoles en los ramales Constitución-La Plata, Bosques vía Quilmes y Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza.

Qué estaciones permanecerán cerradas

Por razones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre de la línea Mitre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12 de noviembre.

Además, durante determinadas franjas horarias del lunes 9 y martes 10, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos. Las cabeceras temporales serán Belgrano C y Belgrano R, respectivamente, junto con las modificaciones correspondientes a cada ramal.

Vuelos: restricciones en Aeroparque, Ezeiza y Córdoba

El operativo también contempla limitaciones temporales en las operaciones aéreas por los traslados del Pontífice, que podrían provocar demoras o reprogramaciones.

Los horarios informados son:

Aeroparque: domingo 8, de 15.50 a 17.50; lunes 9, de 11.15 a 13.15; martes 10, de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10.

Aeropuerto de Córdoba: martes 10, de 7.30 a 9.30 y de 15.55 a 17.55.

Ezeiza: miércoles 11, de 13 a 15.

Las aerolíneas fueron notificadas sobre las restricciones y se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.

Viajes gratuitos para 24.000 voluntarios

Como parte del dispositivo, el Gobierno nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE especiales para los voluntarios que colaborarán con la organización de las actividades.

El beneficio permitirá viajar gratis en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive.

El operativo fue coordinado entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, el municipio de Luján, la Conferencia Episcopal y las empresas de transporte, con el objetivo de garantizar la movilidad durante las jornadas de mayor convocatoria.

Ante las modificaciones, se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos y de las empresas operadoras antes de iniciar cada viaje.