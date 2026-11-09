Milei le obsequió al Papa un medallón y un aspersor de agua bendita

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el Papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

El líder libertario le entregó a Robert Prevost un medallón conmemorativo de plata grabada y un aspersor de agua bendita. El medallón, realizado por un orfebre argentino, lleva en relieve, en oro de 18 quilates, el escudo de León XIV en el anverso y el escudo nacional en el reverso. En el anverso se lee “Visita de Su Santidad León XIV a la República Argentina – 8 XI 2026” y, en el reverso, “Presidencia de la Nación”.

El aspersor, elaborado en madera de ébano con detalles en plata, lleva imágenes de la cruz y de la Virgen y las inscripciones “Argentina” y “León XIV”.

Por su parte, el referente católico le obsequió al presidente Javier Milei un grabado histórico al aguafuerte de Giovanni Battista Falda que representa una vista panorámica de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y de la Plaza de San Pedro, con la emblemática columnata diseñada por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini.

La obra corresponde a un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi. La primera versión había sido grabada por Falda y publicada alrededor de 1667. La edición posterior incorpora modificaciones que reflejan las obras de embellecimiento de la Plaza de San Pedro, entre ellas el empedrado, la restauración del obelisco central y los cambios realizados en las fuentes, bajo la dirección de monseñor Lodovico Sergardi.

Según la documentación que acompaña la pieza, se trata de un ejemplar de época, impreso sobre papel verjurado, con márgenes y en excelente estado de conservación. Tanto los ejemplares de la primera versión como los de la segunda son considerados muy raros.

Asimismo, el Sumo Pontífice le entregó al mandatario la medalla oficial conmemorativa del primer año de su pontificado, emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede. La pieza presenta en una de sus caras el escudo pontificio de León XIV.