Fuerte mensaje político del Papa en resguardo de los discapacitados: “No son un peso”

En su segundo día en la Argentina, el Papa León XIV encabezó este lunes un “encuentro con el mundo de la discapacidad” en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. Allí fue recibido por el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Rubén Lugones, y el director de la institución, el hermano Jorge David Silanes.

Ahead of Pope Leo XIV’s visit to the Don Orione Little Cottolengo in Argentina, the center’s communications manager expressed joy to welcome the Pope to this place that offers assistance to people with disabilities. “The Pope will find a family,” according to Maria Victoria Carbone in Claypole, south of Buenos Aires. Founded by Saint Luigi Orione in 1935, the center cares for people with disabilities and is home to more than 400 residents. Thousands of pilgrims visit the center each year to pray before the incorrupt heart of St. Luigi Orione. “We think of this place as a small city but a big family with a big heart,” Ms. Carbone said. — Vatican News (@VaticanNews) November 9, 2026

En la entidad de la Pequeña Obra de la Divina Providencia que acoge a las personas que presentan graves discapacidades físicas y mentales, también fueron presentados al Pontífice los testimonios de dos habitantes de la comunidad, quienes dieron a conocer sus historias de superación gracias al apoyo de la Iglesia y del amor fraternal que en el Cottolengo se brinda diariamente.

El Cottolengo “se viste de fiesta para recibirlo y tener un encuentro profundo con Usted, nuestro Pastor y padre”, expresó Silanes, para luego dar cuenta que para él y para todos los residentes del lugar, la visita del Sucesor de Pedro “nos llena de consuelo y renueva nuestras fuerzas. Nos sentimos profundamente bendecidos al saber que su mirada amorosa se posa sobre esta comunidad”.

“Gracias, Santo Padre, por señalarnos este camino, por recorrerlo junto a los más vulnerables, por ser voz de los que no tienen voz y por enseñarnos con su testimonio la belleza del servicio y el compromiso”, completó en declaraciones citadas por Vatican News.

En medio del cálido recibimiento, se alzaron dos voces que narraron al Santo Padre su experiencia de vida en la institución caritativa; testimonios que recordaron que el futuro no se construye solo, sino que nace del abrazo fraternal.

Marta Torres fue la primera en contar su historia como habitante del Cottolengo Don Orione: “Nací con una discapacidad. Mi mamá me abandonó cuando era muy pequeña y fui criada por mi papá y por mis hermanos”.

“Durante largos años fuimos de un lugar a otro buscando dónde poder estar. Pero nunca encontrábamos uno que fuera realmente adecuado para mí. Muchas veces sentí que no había un lugar para mí en el mundo. Hasta que apareció el Cottolengo”, anexó.

En ese lugar Marta no halló únicamente un lugar que la alojara, sino que se encontró con un hogar donde se sintió segura y donde puede “ser Marta”. La entidad de la Pequeña Obra de la Divina Providencia no sólo le abrió las puertas y la acogió con amor, sino que le enseñó a descubrir a Dios en sus hermanos.

“Aquí también conocí más profundamente a Dios. A través de las personas que me acompañaron y de la obra de Don Orione, pude experimentar que el amor de Dios también se hace presente en las cosas sencillas: en una persona que escucha, en alguien que acompaña, en una mano que sostiene, en un lugar que recibe”, sumó.

A su testimonio le siguió el de Norma Donato, habitante del Cottolengo desde hace 44 años; ella llegó a ese lugar cuando tenía apenas 14 años, tras haberse sentido excluida por su entorno familiar, una situación que se complicó aún más cuando su enfermedad - artritis rematoidea- se manifestó.

Sin embargo, no todo horizonte que se percibe sombrío carece de color y esperanza, porque el testimonio de Norma, es un recuerdo de que, aún en la situaciones más difíciles, Dios se manifiesta y extiende su amor sobre sus hijos.

“Fue ahí, rodeada de esa familia nueva, donde conocí a Dios de verdad. Entendí que mi valor no dependía de si molestaba o no, de si era cómoda o difícil para los demás. Que yo valía, simplemente por ser quien soy”, reflexionó.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, resaltó el Sumo Pontífice en su mensaje.

Asimismo, ponderó “la enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencias y de la paz”.

En un mensaje a los presentes, el líder de la Iglesia Católica señaló que el Cottolengo es “una comunidad fraterna de puertas abiertas”.

“Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre al exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo”, puntualizó.

En igual tenor, sostuvo que lugares como el Cottolengo Don Orione “tienen mucho que decir a las sociedades”.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida”, ensalzó.

Finalmente, aseveró que “el amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida. Aquellos que padecen un impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y amados especialmente por él”.

