Lisandro Aristimuño en La Plata: Experiencia Coral y set íntimo

Las canciones de Lisandro Aristimuño se encuentran en nuevas voces en una noche única. La cita es el lunes 23 de noviembre a las 21 horas en Casa Metro de La Plata.

Coral Nueva Voz, Coro Abril y Ars Activa, bajo la dirección de Juan Manuel Rocha y con arreglos corales de Paula Artigas, se reúnen en esta oportunidad para convocar y versionar el repertorio de Lisandro desde una dimensión sonora completamente nueva.

Como invitado especial de esta experiencia, el músico patagonico será parte de la noche y presentará además un set en vivo en formato solo.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web y en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53, de lunes a sábados de 10 a 19 horas.