Espectáculos | 9 nov 2026
Música
Lisandro Aristimuño en La Plata: Experiencia Coral y set íntimo
Además de ofrecer su formato solo, las canciones del patagónico se encontrarán en nuevas voces en una noche única. La cita es el 23 de noviembre en Casa Metro.
Una velada muy especial.
Las canciones de Lisandro Aristimuño se encuentran en nuevas voces en una noche única. La cita es el lunes 23 de noviembre a las 21 horas en Casa Metro de La Plata.
Coral Nueva Voz, Coro Abril y Ars Activa, bajo la dirección de Juan Manuel Rocha y con arreglos corales de Paula Artigas, se reúnen en esta oportunidad para convocar y versionar el repertorio de Lisandro desde una dimensión sonora completamente nueva.
Como invitado especial de esta experiencia, el músico patagonico será parte de la noche y presentará además un set en vivo en formato solo.
Las entradas pueden adquirirse a través de la web y en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53, de lunes a sábados de 10 a 19 horas.